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Испанские СМИ сватают Фати в Атлетико

Испания
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Трансфер может произойти летом

Испанские СМИ сватают Фати в Атлетико

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати может продолжить карьеру в "Атлетико". Об этом сообщает Todofichajes.

По информации ресурса, "матрасники" попытаются подписать игрока в летнее трансферное окно для усиления флангов атаки.

Действующий контракт испанца с каталонской командой рассчитан на лето 2027 года. 20-летний Фати провел в текущем сезоне 48 игр во всех турнирах, при этом забил 7 голов и совершил 4 ассиста.

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В статье: Испания Атлетико (Мадрид) Барселона Ансу Фати
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Источник:
Todofichajes

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