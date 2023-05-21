Испанские СМИ сватают Фати в Атлетико

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати может продолжить карьеру в "Атлетико". Об этом сообщает Todofichajes.

По информации ресурса, "матрасники" попытаются подписать игрока в летнее трансферное окно для усиления флангов атаки.

Действующий контракт испанца с каталонской командой рассчитан на лето 2027 года. 20-летний Фати провел в текущем сезоне 48 игр во всех турнирах, при этом забил 7 голов и совершил 4 ассиста.