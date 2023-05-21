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Хави: Фанаты недовольны, когда дела идут хорошо, и счастливы, когда все плохо

Испания
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Тренер не понимает поведения болельщиков

Хави: Фанаты недовольны, когда дела идут хорошо, и счастливы, когда все плохо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о специфике работы в каталонском клубе.

"Основное изменение, которое я заметил после моего возвращения в команду - это болельщики, от которых у меня мурашки. Как тренер ты страдаешь втрое больше, потому что они заставляют тебя нести ответственность за все. Теперь говорят о чемпионстве имени Хави. Но это командная работа.Вы страдаете гораздо больше, это реальность.

Иногда кажется, что обстановка в "Барселоне" жестока. Они недовольны, когда дела обстоят хорошо, и счастливы, когда дела идут плохо. Мы хотим стать сильнее, чтобы стать более конкурентоспособными. Я надеюсь, что этот год станет началом чего-нибудь важного", - говорит Хави.

Напомним, в нынешнем сезоне Хави привел "Барселону" в чемпионство в Ла Лиге. Он возглавляет команду с 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024-го

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В статье: Барселона Хави Ла Лига
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Источник:
Marca

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