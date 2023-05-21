Хави: Фанаты недовольны, когда дела идут хорошо, и счастливы, когда все плохо

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о специфике работы в каталонском клубе.

"Основное изменение, которое я заметил после моего возвращения в команду - это болельщики, от которых у меня мурашки. Как тренер ты страдаешь втрое больше, потому что они заставляют тебя нести ответственность за все. Теперь говорят о чемпионстве имени Хави. Но это командная работа.Вы страдаете гораздо больше, это реальность.

Иногда кажется, что обстановка в "Барселоне" жестока. Они недовольны, когда дела обстоят хорошо, и счастливы, когда дела идут плохо. Мы хотим стать сильнее, чтобы стать более конкурентоспособными. Я надеюсь, что этот год станет началом чего-нибудь важного", - говорит Хави.