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Хави: Фанаты недовольны, когда дела идут хорошо, и счастливы, когда все плохо
Тренер не понимает поведения болельщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о специфике работы в каталонском клубе.
"Основное изменение, которое я заметил после моего возвращения в команду - это болельщики, от которых у меня мурашки. Как тренер ты страдаешь втрое больше, потому что они заставляют тебя нести ответственность за все. Теперь говорят о чемпионстве имени Хави. Но это командная работа.Вы страдаете гораздо больше, это реальность.
Иногда кажется, что обстановка в "Барселоне" жестока. Они недовольны, когда дела обстоят хорошо, и счастливы, когда дела идут плохо. Мы хотим стать сильнее, чтобы стать более конкурентоспособными. Я надеюсь, что этот год станет началом чего-нибудь важного", - говорит Хави.
Напомним, в нынешнем сезоне Хави привел "Барселону" в чемпионство в Ла Лиге. Он возглавляет команду с 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024-го
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