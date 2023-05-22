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Министерство иностранных дел Бразилии вызовет посла Испании из-за ситуации с Винисиусом

Испания
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Историю никто не собирается спускать

Министерство иностранных дел Бразилии вызовет посла Испании из-за ситуации с Винисиусом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство иностранных дел Бразилии собирается позвонить послу Испании из-за рассистских оскорблений Винисиуса в матче с "Валенсией".

Сообщается, что в министерстве хотят уточнить позицию Испании, а также продемонстрировать позицию жесткого осуждения произошедшего.

В середине второго тайма после серии очередных расистских выкриков от фанов “Валенсии” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали нескольких футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.

Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.

Множество футболистов поддержали Винисиуса, в том числе Кайл Уокер, Килиан Мбаппе и Каземиро.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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