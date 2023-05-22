Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Министерство иностранных дел Бразилии вызовет посла Испании из-за ситуации с Винисиусом
Историю никто не собирается спускать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел Бразилии собирается позвонить послу Испании из-за рассистских оскорблений Винисиуса в матче с "Валенсией".
Сообщается, что в министерстве хотят уточнить позицию Испании, а также продемонстрировать позицию жесткого осуждения произошедшего.
В середине второго тайма после серии очередных расистских выкриков от фанов “Валенсии” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали нескольких футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.
Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.
Множество футболистов поддержали Винисиуса, в том числе Кайл Уокер, Килиан Мбаппе и Каземиро.
Популярное сейчас
- Российские добровольцы зашли на территорию РФ, пишут об уничтоженном ими пограничном пункте
- "Ожидаем, что Барселона признает свою ошибку". Палкин - о скандальном видео каталонцев для россиян
- Воздушные Силы подтвердили уничтожение истребителя РФ, также есть полные данные по ночной атаке
- Винисиус: Раньше лицом Ла Лиги были Роналдиньо, Месси, Роналду. Теперь это чемпионат расистов
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 00:18 Зарубежные Винисиус: Раньше лицом Ла Лиги были Роналдиньо, Месси, Роналду. Теперь это чемпионат расистов
- 08:27 Зарубежные Винисиус: Променял бы все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов
- 10:02 Зарубежные Проблема Интера – схожесть с Челси-2021. Сегодня Сити слишком быстро учится на своих ошибках