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Министр Бразилии по вопросам расового равенства: У Ла Лиги расисткая история. Тебас хотел свалить всю вину на Винисиуса

Испания
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История набирает все большего резонанса

Министр Бразилии по вопросам расового равенства: У Ла Лиги расисткая история. Тебас хотел свалить всю вину на Винисиуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аниэль Франко, министр Бразилии по вопросам расового равенства, высказалась о ситуации с Винисиусом. "Мы будем противостоять этому вместе", – сказала министр.

"Вчера я была очень зла и с содроганием думаю о том, через что он прошел. И я спрашиваю у властей: каким будет следующий шаг?

Винисиуса взяли на удушающий прием сзади. Мы в Бразилии видим, как решаются такие дела. Мы хотим это прекратить.

Мы сотрудничаем с Министерством внешних связей. Мы осуждаем этот инцидент. Мы работаем над этим вопросом со вчерашнего дня, обращаемся к властям.

У Ла Лиги крайне расистская история. И ее президент вчера хотел свалить вину на Винисиуса. Мы будем противостоять этому вместе.

Мы ездили (в Испанию) в составе делегации президента в начале года и снова были там 9 мая с целью подписать меморандум (о сотрудничестве). Мы знаем историю Ла Лиги и того, как там рассматриваются такие дела.

Ла Лига не хочет занимать жесткую позицию. Что мы будем делать дальше? Вместе с правительством Испании и министром по вопросам равноправия мы при поддержке Генеральной прокуратуры собираемся расследовать все инциденты.

Мы собираемся покончить с расизмом. Мы уже работаем в Испании. И мы хотим покончить с расизмом во всем спорте. Мы хотим оказывать психологическую и юридическую помощь жертвам", – сказала Аниэль Франко.

Ранее сообщалось, что за удар Винисиусом по лицу игрока "Валансии" первому грозит дисквалификация сроком от 1 до 3-х матчей.

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В статье: Винисиус Жуниор
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Источник:
espn.com.br

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