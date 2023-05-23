  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал во время матча с Райо проведет масштабную акцию в поддержку Винисиуса на фоне расистского скандала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал во время матча с Райо проведет масштабную акцию в поддержку Винисиуса на фоне расистского скандала

Испания
(1 голосов)

Это будет большой перфоманс в поддержку бразильца

Реал во время матча с Райо проведет масштабную акцию в поддержку Винисиуса на фоне расистского скандала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" организует масштабный перфоманс на Сантьяго Бернабеу во время матча с "Райо Вальекано" 24-го мая. Будут баннеры, и кульминация на 20-ой минуте.

Фанаты должны будут скандировать имя Винисиуса и лозунги против расовой дескриминации. Таким образом "Реал" хочет ответить на оскорбления бразильца в течение сезона, которые достигли своего пика во время матча с "Валенсией".

Напомним, что фанаты "мышей" ещё до матча скандировали оскорбительные расистские сравнения в пдрес Винисиуса. Это продолжилось и во время матча.

В добавленное время второго тайма игрок "Валенсии" схватил Винисиуса сзади за шею, после чего бразилец ударил его по лицу. В результате потасовке красную получил только вингер мадридского "Реала".

В защиту Винисиуса высказались множество игроков, в том числе Килиан Мбаппе, Поль Погба, Кайл Уокер и напарники Винни по "Реалу".

По теме
yellow-arrow
Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Сельтой
yellow-arrow
Барселона установила ценник на продажу Кунде. Есть претенденты в Англии
yellow-arrow
Сельта - Жирона: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде