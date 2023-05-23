Реал во время матча с Райо проведет масштабную акцию в поддержку Винисиуса на фоне расистского скандала

"Реал" организует масштабный перфоманс на Сантьяго Бернабеу во время матча с "Райо Вальекано" 24-го мая. Будут баннеры, и кульминация на 20-ой минуте.

Фанаты должны будут скандировать имя Винисиуса и лозунги против расовой дескриминации. Таким образом "Реал" хочет ответить на оскорбления бразильца в течение сезона, которые достигли своего пика во время матча с "Валенсией".

Напомним, что фанаты "мышей" ещё до матча скандировали оскорбительные расистские сравнения в пдрес Винисиуса. Это продолжилось и во время матча.

В добавленное время второго тайма игрок "Валенсии" схватил Винисиуса сзади за шею, после чего бразилец ударил его по лицу. В результате потасовке красную получил только вингер мадридского "Реала".

В защиту Винисиуса высказались множество игроков, в том числе Килиан Мбаппе, Поль Погба, Кайл Уокер и напарники Винни по "Реалу".