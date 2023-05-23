Сельта - Жирона: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

"Жирона" с Виктором Цыганковым может спокойно доигрывать чемпионат. Команда на данный момент находится на 8-м месте в таблице, и нужна ли каталонцам Лига конференций, за которую "Жирона" еще может побороться – тот еще вопрос.

А вот у "Сельты" все не так безоблачно. Команда из Виго еще не обезопасила себя от возможного вылета – 15 место и всего 4 очка от "красной зоны".

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Чемпионат Испании 36-й тур

21 мая. Начало в 20:30

"Сельта" - "Жирона"

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