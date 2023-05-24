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Хавбек Барселоны пропустит остаток сезона из-за проблем с бедром

Испания
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Клуб решил поберечь игрока

Хавбек Барселоны пропустит остаток сезона из-за проблем с бедром

Getty Images / Global Images Ukraine

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Молодой полузащитник "Барселоны" Педри не сыграет до конца сезона из-за травмы правого бедра.

20-летний хавбек, получивший повреждение еще в феврале, сыграл несколько матчей в апреле и мае, однако его до сих пор беспокоят неприятные ощущения. Они не носят критического характера, но в клубе не желают рисковать здоровьем футболиста, сообщает Diario Sport.

Педри хотел бы принять участие в матче Ла Лиги против "Мальорки" 28 мая, но ожидается, что этого не произойдет. Он также пропустит игру чемпионата против "Сельты" (4 июня).

В текущем сезоне Педри провел 35 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 1 результативную передачу.

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В статье: Барселона Педри
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Источник:
Diario Sport

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