Ветеран Барселоны принял решение покинуть клуб – СМИ

Опытный защитник "Барселоны" Жорди Альба принял решение покинуть команду по окончанию сезона. Он уже сообщил об этом клубу, пишет Marca.

Контракт испанца, действующий до июня 2024 года, будет досрочно расторгнут. 34-летний футболист получит статус свободного агента.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущей кампании Жорди провел 29 матчей за "блаугранас". На его счету два гола и шесть ассистов.

С каталонской командой он 6 раз выигрывал чемпионат Испании, 5 раз - Кубок страны, 4 раза - Суперкубок, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.