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Ветеран Барселоны принял решение покинуть клуб – СМИ

Испания
(2 голосов)

Он выступал за "блаугранас" на протяжении 11 сезонов

Ветеран Барселоны принял решение покинуть клуб – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный защитник "Барселоны" Жорди Альба принял решение покинуть команду по окончанию сезона. Он уже сообщил об этом клубу, пишет Marca.

Контракт испанца, действующий до июня 2024 года, будет досрочно расторгнут. 34-летний футболист получит статус свободного агента.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущей кампании Жорди провел 29 матчей за "блаугранас". На его счету два гола и шесть ассистов.

С каталонской командой он 6 раз выигрывал чемпионат Испании, 5 раз - Кубок страны, 4 раза - Суперкубок, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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В статье: Хорди Альба Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
24.05.2023 в 16:27
Так з відходом Бускетса та Альби досвідчених гравців значно поменшає Але у них ще пару рочків залишилось, щоб заробити "на пенсію". А в Барселоні їм таки гроші, враховуючи вік, спроможнісь носитися весь сезон... не дадуть. Дякуємо ветеранам, який теж багато зробили для завоювання титулів Барсою!
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Опанасович (Ковалівка)
24.05.2023 в 17:32
дядьку, в парашу на заробітки відправляєте? там якраз фани до барселонців доброзичливі, вітають їх
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