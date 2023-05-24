Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ветеран Барселоны принял решение покинуть клуб – СМИ
Он выступал за "блаугранас" на протяжении 11 сезонов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный защитник "Барселоны" Жорди Альба принял решение покинуть команду по окончанию сезона. Он уже сообщил об этом клубу, пишет Marca.
Контракт испанца, действующий до июня 2024 года, будет досрочно расторгнут. 34-летний футболист получит статус свободного агента.
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущей кампании Жорди провел 29 матчей за "блаугранас". На его счету два гола и шесть ассистов.
С каталонской командой он 6 раз выигрывал чемпионат Испании, 5 раз - Кубок страны, 4 раза - Суперкубок, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Популярное сейчас
- Колос - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023
- Оттянули силы на Белгород? Число боестолкновений на востоке Украины уменьшилось
- Шахтер обратился к Левандовскому через видео с игроками Барсы, которые благодарят россиян
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 18:37 Зарубежные Левандовский и Араухо кандидаты на капитанскую повязку в Барселоне, если Альба уйдет
- 17:08 Зарубежные Бускетс принял решение продлить контракт с Барселоной после ужина с Месси и Альбой
- 08:56 Зарубежные Барселона хочет расторгнуть контракт с Альбой или значительно сократить игроку зарплату