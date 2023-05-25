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Игроки Реала вышли в футболках Винисиуса на матч с Райо. На трибунах вывесели баннер против расизма
Клуб мощно поддержал своего игрока
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Игроки мадридского "Реала" вышли в футболках с 20-м номером и фамилией Винисиуса на поединок с "Райо Валькано" (2:1). На трибунах Сантьяго Бернабеу появился баннер: "Все мы Винисиус, с нас хватит".
Vinícius somos todos. Basta ya. pic.twitter.com/UiTqfKkW5P— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2023
Также перед стартовым свистком футболисты обоих команд выстроились с транспорантом "Расизму не место в футболе".
На 20-ой минуте поединка фанаты начали аплодировать Винисиусу, который в этот момент сидел в ложе с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Бразилец поднялся с места и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Напомним, что Винисиус подвергся расистским нападкам в поединке с "Валенсией" (0:1) в прошлое воскресенье. Игрок "мышей" схватил бразильца сзади за шею, после чего нападающий "Реала" ударил его по лицу. В итоге бразилец получил красную, в отличие от игроков "Валенсии".
⏱️ Minuto 20 ????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2023
2️⃣ 0️⃣ @ViniJr#Madridistas pic.twitter.com/gmml8cBcTI
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