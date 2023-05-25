Игроки Реала вышли в футболках Винисиуса на матч с Райо. На трибунах вывесели баннер против расизма

Игроки мадридского "Реала" вышли в футболках с 20-м номером и фамилией Винисиуса на поединок с "Райо Валькано" (2:1). На трибунах Сантьяго Бернабеу появился баннер: "Все мы Винисиус, с нас хватит".

Vinícius somos todos. Basta ya. pic.twitter.com/UiTqfKkW5P — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2023

Также перед стартовым свистком футболисты обоих команд выстроились с транспорантом "Расизму не место в футболе".

На 20-ой минуте поединка фанаты начали аплодировать Винисиусу, который в этот момент сидел в ложе с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Бразилец поднялся с места и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что Винисиус подвергся расистским нападкам в поединке с "Валенсией" (0:1) в прошлое воскресенье. Игрок "мышей" схватил бразильца сзади за шею, после чего нападающий "Реала" ударил его по лицу. В итоге бразилец получил красную, в отличие от игроков "Валенсии".