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Игроки Реала вышли в футболках Винисиуса на матч с Райо. На трибунах вывесели баннер против расизма

Испания
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Клуб мощно поддержал своего игрока

Игроки Реала вышли в футболках Винисиуса на матч с Райо. На трибунах вывесели баннер против расизма

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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Игроки мадридского "Реала" вышли в футболках с 20-м номером и фамилией Винисиуса на поединок с "Райо Валькано" (2:1). На трибунах Сантьяго Бернабеу появился баннер: "Все мы Винисиус, с нас хватит".

Также перед стартовым свистком футболисты обоих команд выстроились с транспорантом "Расизму не место в футболе".

На 20-ой минуте поединка фанаты начали аплодировать Винисиусу, который в этот момент сидел в ложе с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Бразилец поднялся с места и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что Винисиус подвергся расистским нападкам в поединке с "Валенсией" (0:1) в прошлое воскресенье. Игрок "мышей" схватил бразильца сзади за шею, после чего нападающий "Реала" ударил его по лицу. В итоге бразилец получил красную, в отличие от игроков "Валенсии".

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Райо Вальекано (Мадрид)
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