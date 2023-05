Примера. Вильярреал показал класс, Севилью подвел Гуйе, Хетафе вырвался из зоны вылета

Тот случай, когда одна глупость запорола старания всей команды.

Да, речь про удаление Папе Гуйе на 18-й минуте - сенегалец пошел прямой ногой в колено оппоненту в центре поля. Зачем?!

К тому времени "Севилья" уже забила после интересной комбинации по центру и уверенно доминировала на поле. И что сделал Гуйе? Он вернул "Эльче" в игру, позволил перейти центр поля и начать атаковать.

В итоге Тете Моренте сравнял счет уже через 7 минут - ему удался умопомрачительный удар со второго этажа.

Да, после перерыва "Севилья" на классе выровняла игру, но уже без моментов для себя. Напротив - лучшие шансы вырвать победу имел "Эльче", но Понсе головой пробил по-дилетантски, а удар Мильи парировал Дмитрович.

5 - José Luis Mendilibar has become only the second Sevilla manager to be unbeaten in each of his first five away games in LaLiga history (W4 D1), after Marcelino García Toral in December 2011 (D5). Boss. pic.twitter.com/pIpwO2zlhi