  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Вильярреал показал класс, Севилью подвел Гуйе, Хетафе вырвался из зоны вылета
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Вильярреал показал класс, Севилью подвел Гуйе, Хетафе вырвался из зоны вылета

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Борьба за выживание в Испании закручивается еще сильнее

Примера. Вильярреал показал класс, Севилью подвел Гуйе, Хетафе вырвался из зоны вылета

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Тот случай, когда одна глупость запорола старания всей команды.

Да, речь про удаление Папе Гуйе на 18-й минуте - сенегалец пошел прямой ногой в колено оппоненту в центре поля. Зачем?!

К тому времени "Севилья" уже забила после интересной комбинации по центру и уверенно доминировала на поле. И что сделал Гуйе? Он вернул "Эльче" в игру, позволил перейти центр поля и начать атаковать.

В итоге Тете Моренте сравнял счет уже через 7 минут - ему удался умопомрачительный удар со второго этажа.

Да, после перерыва "Севилья" на классе выровняла игру, но уже без моментов для себя. Напротив - лучшие шансы вырвать победу имел "Эльче", но Понсе головой пробил по-дилетантски, а удар Мильи парировал Дмитрович.

В таблице победа вывела "Севилью" на 9-е место с 49 очками - до зоны ЛК еще один балл. "Эльче" же борется только за престиж - у него 21 очко и давно забронированная путевка в Сегунду.

36-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Севилья" - 1:1

Голы: Моренте, 25 - Ламела, 10

"Эльче": Бадиа - Хосан (Лирола, 79), Дональд, Бигас, Клерк - Меркау (Кольядо, 46), Гумбау, Фидель (Гути, 72), Моренте - Нтека (Понсе, 66), Бойе (Милья, 66)

"Севилья": Дмитрович - Навас (Монтьель, 71), Баде, Рекик, Теллес - Фернандо (Ракитич, 70), Гуйе - Окампос, Ламела (Гудель, 55), Акунья (Хиль, 78) - Эн-Несири (Рафа Мир, 78)

Предупреждения: Милья, 78 - Фернандо, 60, Навас, 63, Баде, 73, Хиль, 90+2

Удаление: Гуйе, 18

В отличной форме заканчивает сезон "Желтая субмарина", но турнирного профита от этого почти нет.

Сегодня, например, "Вильярреал" смял "Кадис", который запомнился только неплохим стартовым отрезком - примерно 10-12 минут, не больше. Дальше фаворит уже инициативой не делился.

Главный герой - Николас Жексон. В течение тайма молодой сенегалец дважды убежал от высокой линии защиты "Кадиса", обыграл вратаря и закатил мяч в сетку. Голы как под копирку.

Еще парочку убойных моментов упустили Жерар Морено и Ману Тригейрос, но на фоне тотального преимущества "Вильярреала" во всем от владения (70 на 30) до выигранных дуэлей (17-8) - это так, мелочи.

В таблице команда Кике Сетьена после победы имеет 63 балла - это на 5 меньше, чем у "Реала Сосьедад", который замыкает ТОП-4. Сами понимаете, что это значит в контексте борьбы за ЛЧ.

Касательно "Кадиса", то он с 38 очками опережает зону вылета на 3 балла, причем у конкурентов есть матчи в запасе. Скользкая ситуация.

36-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Кадис" - 2:0

Голы: Жексон, 20, 45+1

"Вильярреал": Рейна - Фемения, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Мохика, 69) - Парехо, Тригейрос - Ло Сельсо (Терратс, 69), Жерар Морено (Чуквезе, 69), Пино (Баэна, 87) - Жексон (Паскуаль, 87)

"Кадис": Ледесма - Карселен (де ла Роса, 64), Луис Эрнандес, Мере, Эспино - Алехо, Феде (Алькарас, 46), Эскаланте (Хосе Мари, 82), Бонгонда (Мвепу, 70) - Собрино, Гвардиола (Негредо, 70)

Предупреждения: Альберто Морено, 64 - Феде, 36

"Хетафе" поднялся из зоны вылета, сделав ставку на привычный для Пепе Бордаласа антифутбол.

Фактически это был матч без моментов. Единоборства и доставление дискомфорта сопернику украли и зрителей весь первый тайм, да и во втором, собственно, игры было маловато.

"Бетис" свой первый и, наверное, главный шанс зацепиться за очки потерял на 47-й минуте, когда Айосе Перес не реализовал довольно простой момент.

А что "Хетафе"? Гости потеряли в остроте после травмы своего лучшего бомбардира Энеса Унала уже на 11-й минуте, поэтому ставку сделали на стандарты. При 29% владения мячом синие заработали 5 угловых, тогда как "Бетис" - 2.

И надо же - это сработало! На 69-й минуте Альдерете в мощнейшем прыжке замкнул подачу с углового и принес своим победу.

"Бетис" не хватило даже на финальный штурм, ведь до этого Песселья заработал красную, сыграв ногой в голову Порту.

После победы у "Хетафе" стало 38 очков, как у "Кадиса" и "Вальядолида", но в зону вылета опустилась "Пусела" - у нее хуже дополнительные показатели. Бордалас знает свое дело и спасает, казалось бы, безнадежную команду. "Бетис", тем временем, с 56 баллами удобно устроился 6-м.

36-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Хетафе" - 0:1

Гол: Альдерете, 69

"Бетис": Браво - Руибаль (Акуоку, 84), Песселья, Луис Фелипе, Абнер - Гвидо Родригес, Гуардадо (Хоакин, 72) - Каналес (Луис Энрике, 83), Айосе Перес, Хуанми (Родри, 72) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 72)

"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Альдерете, Альварес - Порту (Анхильери, 86), Даконам, Максимович, Мата (Милья, 64) - Аленья (Иглесиас, 65), Унал (Латаса, 11)

Предупреждения: Руибаль, 45+1, Луис Фелипе, 60 - Аленья, 29, Альварес, 40, Сория, 84, Порту, 86, Суарес, 90+5

Удаление: Песселья, 78

По теме
yellow-arrow
Примера. Эспаньол - Атлетико 3:3. Возможно, лучший камбэк сезона
yellow-arrow
В ООН прокомментировали нападки на Винисиуса: Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше
yellow-arrow
Игроки Реала вышли в футболках Винисиуса на матч с Райо. На трибунах вывесели баннер против расизма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья "Хетафе" Бетис (Севилья) Вильярреал Кадис Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде