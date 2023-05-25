Примера. Вильярреал показал класс, Севилью подвел Гуйе, Хетафе вырвался из зоны вылета

Тот случай, когда одна глупость запорола старания всей команды.

Да, речь про удаление Папе Гуйе на 18-й минуте - сенегалец пошел прямой ногой в колено оппоненту в центре поля. Зачем?!

К тому времени "Севилья" уже забила после интересной комбинации по центру и уверенно доминировала на поле. И что сделал Гуйе? Он вернул "Эльче" в игру, позволил перейти центр поля и начать атаковать.

В итоге Тете Моренте сравнял счет уже через 7 минут - ему удался умопомрачительный удар со второго этажа.

Да, после перерыва "Севилья" на классе выровняла игру, но уже без моментов для себя. Напротив - лучшие шансы вырвать победу имел "Эльче", но Понсе головой пробил по-дилетантски, а удар Мильи парировал Дмитрович.

5 - José Luis Mendilibar has become only the second Sevilla manager to be unbeaten in each of his first five away games in LaLiga history (W4 D1), after Marcelino García Toral in December 2011 (D5). Boss. pic.twitter.com/pIpwO2zlhi — OptaJose (@OptaJose) May 24, 2023

В таблице победа вывела "Севилью" на 9-е место с 49 очками - до зоны ЛК еще один балл. "Эльче" же борется только за престиж - у него 21 очко и давно забронированная путевка в Сегунду.

36-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Севилья" - 1:1

Голы: Моренте, 25 - Ламела, 10

"Эльче": Бадиа - Хосан (Лирола, 79), Дональд, Бигас, Клерк - Меркау (Кольядо, 46), Гумбау, Фидель (Гути, 72), Моренте - Нтека (Понсе, 66), Бойе (Милья, 66)

"Севилья": Дмитрович - Навас (Монтьель, 71), Баде, Рекик, Теллес - Фернандо (Ракитич, 70), Гуйе - Окампос, Ламела (Гудель, 55), Акунья (Хиль, 78) - Эн-Несири (Рафа Мир, 78)

Предупреждения: Милья, 78 - Фернандо, 60, Навас, 63, Баде, 73, Хиль, 90+2

Удаление: Гуйе, 18

В отличной форме заканчивает сезон "Желтая субмарина", но турнирного профита от этого почти нет.

Сегодня, например, "Вильярреал" смял "Кадис", который запомнился только неплохим стартовым отрезком - примерно 10-12 минут, не больше. Дальше фаворит уже инициативой не делился.

Главный герой - Николас Жексон. В течение тайма молодой сенегалец дважды убежал от высокой линии защиты "Кадиса", обыграл вратаря и закатил мяч в сетку. Голы как под копирку.

Еще парочку убойных моментов упустили Жерар Морено и Ману Тригейрос, но на фоне тотального преимущества "Вильярреала" во всем от владения (70 на 30) до выигранных дуэлей (17-8) - это так, мелочи.

What a run of form from ???????? Nicolas Jackson (21) for @VillarrealCF!



8 goals, 2 assists in his last 6 games. ????



Now up to 11 goals, 4 assists in 14 La Liga starts this season. ????



Villarreal’s top scorer in the league.



A candidate for La Liga Golden Boot next season? pic.twitter.com/YGs3Xjxwxg — Football Wonderkids (@fbwonderkids) May 24, 2023

В таблице команда Кике Сетьена после победы имеет 63 балла - это на 5 меньше, чем у "Реала Сосьедад", который замыкает ТОП-4. Сами понимаете, что это значит в контексте борьбы за ЛЧ.

Касательно "Кадиса", то он с 38 очками опережает зону вылета на 3 балла, причем у конкурентов есть матчи в запасе. Скользкая ситуация.

36-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Кадис" - 2:0

Голы: Жексон, 20, 45+1

"Вильярреал": Рейна - Фемения, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Мохика, 69) - Парехо, Тригейрос - Ло Сельсо (Терратс, 69), Жерар Морено (Чуквезе, 69), Пино (Баэна, 87) - Жексон (Паскуаль, 87)

"Кадис": Ледесма - Карселен (де ла Роса, 64), Луис Эрнандес, Мере, Эспино - Алехо, Феде (Алькарас, 46), Эскаланте (Хосе Мари, 82), Бонгонда (Мвепу, 70) - Собрино, Гвардиола (Негредо, 70)

Предупреждения: Альберто Морено, 64 - Феде, 36

"Хетафе" поднялся из зоны вылета, сделав ставку на привычный для Пепе Бордаласа антифутбол.

Фактически это был матч без моментов. Единоборства и доставление дискомфорта сопернику украли и зрителей весь первый тайм, да и во втором, собственно, игры было маловато.

"Бетис" свой первый и, наверное, главный шанс зацепиться за очки потерял на 47-й минуте, когда Айосе Перес не реализовал довольно простой момент.

А что "Хетафе"? Гости потеряли в остроте после травмы своего лучшего бомбардира Энеса Унала уже на 11-й минуте, поэтому ставку сделали на стандарты. При 29% владения мячом синие заработали 5 угловых, тогда как "Бетис" - 2.

И надо же - это сработало! На 69-й минуте Альдерете в мощнейшем прыжке замкнул подачу с углового и принес своим победу.

"Бетис" не хватило даже на финальный штурм, ведь до этого Песселья заработал красную, сыграв ногой в голову Порту.

En todo proceso hay un momento de incertidumbre. El Espanyol quería realizar la épica pero esta luchando contra un proyecto que nació con magia negra: el proceso.



Victorias de Valladolid y Getafe que hunden todavía más al Cornella. Nos vamos a Mestalla. pic.twitter.com/oH2RgEHYI2 — Àlex (@BlasterAlex) May 24, 2023

После победы у "Хетафе" стало 38 очков, как у "Кадиса" и "Вальядолида", но в зону вылета опустилась "Пусела" - у нее хуже дополнительные показатели. Бордалас знает свое дело и спасает, казалось бы, безнадежную команду. "Бетис", тем временем, с 56 баллами удобно устроился 6-м.

36-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Хетафе" - 0:1

Гол: Альдерете, 69

"Бетис": Браво - Руибаль (Акуоку, 84), Песселья, Луис Фелипе, Абнер - Гвидо Родригес, Гуардадо (Хоакин, 72) - Каналес (Луис Энрике, 83), Айосе Перес, Хуанми (Родри, 72) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 72)

"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Альдерете, Альварес - Порту (Анхильери, 86), Даконам, Максимович, Мата (Милья, 64) - Аленья (Иглесиас, 65), Унал (Латаса, 11)

Предупреждения: Руибаль, 45+1, Луис Фелипе, 60 - Аленья, 29, Альварес, 40, Сория, 84, Порту, 86, Суарес, 90+5

Удаление: Песселья, 78