Барса и МЮ интересуются 18-летнем полузащитником Антверпена

"Барселона" хочет подписать 18-летнего полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена. Им также интересуется "Манчестер Юнайтед".

"Барсе" необходимо подписать полузащитника, после ухода Серджи Бускетса. При этом Вермерен не является приоритетом, но за молодым хавбеком следят. Его трансфер оценивается в 8 миллионов евро.

Также за игроком следит "МЮ". В подписании заинтересован лично Эрик тен Хаг, а представители клуба уже связывались с агентами игрока.