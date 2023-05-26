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Джордан одобряет. Лунин попал в баскетбольное кольцо, пробив ногой с дальнего расстояния – ВИДЕО

Испания
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Джордан одобряет. Лунин попал в баскетбольное кольцо, пробив ногой с дальнего расстояния – ВИДЕО

Getty Images_

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После победы над "Райо Вальекано" на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (2:1) вернулся к тренировкам. В субботу "сливочные" сыграют матч 37-го тура Ла Лиги, в рамках которого на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" встретятся с "Севильей".

Подопечные Карло Анчелотти провели восстановительное занятие, сессия проходила как в помещении, так и на тренировочном поле. Игроки сделали упражнения, направленные на качество владения мячом и улучшение командного взаимодействия во время прессинга. Занятие завершилось различными играми на полях уменьшенного размера.

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Пресс-служба мадридцев выхватила классный момент с ударом голкипера "Реала" Андрея Лунина по баскетбольному кольцу. Украинец выбил трехочковый, а затем повернулся к оператору, чтобы уточнить, заснял ли он этот момент.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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