Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордан одобряет. Лунин попал в баскетбольное кольцо, пробив ногой с дальнего расстояния – ВИДЕО
Меткость – 100%
Getty Images_
После победы над "Райо Вальекано" на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (2:1) вернулся к тренировкам. В субботу "сливочные" сыграют матч 37-го тура Ла Лиги, в рамках которого на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" встретятся с "Севильей".
Подопечные Карло Анчелотти провели восстановительное занятие, сессия проходила как в помещении, так и на тренировочном поле. Игроки сделали упражнения, направленные на качество владения мячом и улучшение командного взаимодействия во время прессинга. Занятие завершилось различными играми на полях уменьшенного размера.
Пресс-служба мадридцев выхватила классный момент с ударом голкипера "Реала" Андрея Лунина по баскетбольному кольцу. Украинец выбил трехочковый, а затем повернулся к оператору, чтобы уточнить, заснял ли он этот момент.
???? ¡TRIPLE, @AndreyLunin13!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2023
⬇ INSIDE TRAINING ⬇
Популярное сейчас
- Три соперника, риск остаться без группы. Какой путь в квалификации еврокубков ожидает вице-чемпиона УПЛ
- Ночью РФ атаковала Днепр и Киев. В Воздушных силах рассказали, как справилась ПВО
- Неопытность Зари и Днепра-1 отправляет судьбу золота в руки Шахтеру. Судейство? Плохое, для всех
- Винисиус: Раньше лицом Ла Лиги были Роналдиньо, Месси, Роналду. Теперь это чемпионат расистов
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО