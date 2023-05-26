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Нападающий Реала принял решение покинуть клуб – СМИ

Испания
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Испанец принял решение перейти в клуб не из Ла Лиги

Нападающий Реала принял решение покинуть клуб – СМИ

Фото: Get Spanish Football News

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Нападающий "Реала" Марко Асенсио принял решение покинуть клуб. Он отклонил предложение контракта от "Мадрида".

Контракт Асенсио истекает 30-го июня.

"Реал" был готов немного повысить зарплату футболисту, а также вести переговоры по продолжительности сделки. Марко не устроила его роль в команде и он больше не хочет выступать за клуб.

Марко вел длительные переговоры по продлению контракта. Считалось, что Асенсио хочет остаться в клубе.

В этом сезоне Марко выходил за "Мадрид" 50 раз, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в 25 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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Источник:
relevo.com

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