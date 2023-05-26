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Нападающий Реала принял решение покинуть клуб – СМИ
Испанец принял решение перейти в клуб не из Ла Лиги
Фото: Get Spanish Football News
Нападающий "Реала" Марко Асенсио принял решение покинуть клуб. Он отклонил предложение контракта от "Мадрида".
Контракт Асенсио истекает 30-го июня.
"Реал" был готов немного повысить зарплату футболисту, а также вести переговоры по продолжительности сделки. Марко не устроила его роль в команде и он больше не хочет выступать за клуб.
Марко вел длительные переговоры по продлению контракта. Считалось, что Асенсио хочет остаться в клубе.
В этом сезоне Марко выходил за "Мадрид" 50 раз, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в 25 миллионов евро.
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