Билеты на матчи Барселоны станут на 50% дешевле из-за переезда на новый стадион

"Барелона" снизит стоимость абонементов на 50%, в сравнении с ценами, что были в апреле. В следующем сезоне и до окончания реконструкции Камп Ноу "блауграна" будет играть на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.

На данный момент всего 7 тысяч фанатов подтвердили абонементами, что будут посещать домашние матчи клуба в следующем сезоне на новом стадионе.

Детальное изменение цен:

Фан-сектор "Барселоны" было 325, станет 175 евро,

На боковых трибунах было 1 002, станет 500 евро

За воротами было 723, станет 360

На центральных трибунах было 1 738, станет 870 евро

На угловых было 905, станет 450.

Максимальная вместимость новой арены "Барселоны" – 49 472 зрителя, что больше чем в два раза меньше чем вместимость Камп Ноу (99 354).