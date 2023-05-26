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Билеты на матчи Барселоны станут на 50% дешевле из-за переезда на новый стадион
Зрителей будет в два раза меньше
фото из соцсетей
"Барелона" снизит стоимость абонементов на 50%, в сравнении с ценами, что были в апреле. В следующем сезоне и до окончания реконструкции Камп Ноу "блауграна" будет играть на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.
На данный момент всего 7 тысяч фанатов подтвердили абонементами, что будут посещать домашние матчи клуба в следующем сезоне на новом стадионе.
Детальное изменение цен:
- Фан-сектор "Барселоны" было 325, станет 175 евро,
- На боковых трибунах было 1 002, станет 500 евро
- За воротами было 723, станет 360
- На центральных трибунах было 1 738, станет 870 евро
- На угловых было 905, станет 450.
Максимальная вместимость новой арены "Барселоны" – 49 472 зрителя, что больше чем в два раза меньше чем вместимость Камп Ноу (99 354).
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