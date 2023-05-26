  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Билеты на матчи Барселоны станут на 50% дешевле из-за переезда на новый стадион
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билеты на матчи Барселоны станут на 50% дешевле из-за переезда на новый стадион

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Зрителей будет в два раза меньше

Билеты на матчи Барселоны станут на 50% дешевле из-за переезда на новый стадион

фото из соцсетей

Новина українською

"Барелона" снизит стоимость абонементов на 50%, в сравнении с ценами, что были в апреле. В следующем сезоне и до окончания реконструкции Камп Ноу "блауграна" будет играть на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.

На данный момент всего 7 тысяч фанатов подтвердили абонементами, что будут посещать домашние матчи клуба в следующем сезоне на новом стадионе.

Детальное изменение цен:

  • Фан-сектор "Барселоны" было 325, станет 175 евро,
  • На боковых трибунах было 1 002, станет 500 евро
  • За воротами было 723, станет 360
  • На центральных трибунах было 1 738, станет 870 евро
  • На угловых было 905, станет 450.

Максимальная вместимость новой арены "Барселоны" – 49 472 зрителя, что больше чем в два раза меньше чем вместимость Камп Ноу (99 354).

По теме
yellow-arrow
Жирона вместе с Цыганковым представила новую форму на следующий сезон. ФОТО, ВИДЕО
yellow-arrow
СМИ: Анчелотти просит купить нового сменщика для Куртуа. Клуб хочет оставить Лунина
yellow-arrow
Нападающий Реала принял решение покинуть клуб – СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Камп Ноу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
elpais.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде