Анчелотти хочет, чтобы Реал подписал Харри Кейна

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб подписал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Итальянский специалист считает его "идеальной девяткой".

Он может как составить пару Кариму Бензема, так и вытеснить его из стартового состава. В последние месяцы Карим сбавил форму и вокруг "Реала" все чаще появляются слухи о возможном подписании ещё одного нападающего.

Итальянец предпочитает Кейна более дешевым вариантом.

В этом сезоне Кейн провел 48 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 29-летнего форварда в 90 миллионов евро.