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Анчелотти хочет, чтобы Реал подписал Харри Кейна
Ранее представители нападающего предложили свои услуги "Реалу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб подписал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Итальянский специалист считает его "идеальной девяткой".
Он может как составить пару Кариму Бензема, так и вытеснить его из стартового состава. В последние месяцы Карим сбавил форму и вокруг "Реала" все чаще появляются слухи о возможном подписании ещё одного нападающего.
Итальянец предпочитает Кейна более дешевым вариантом.
В этом сезоне Кейн провел 48 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 29-летнего форварда в 90 миллионов евро.
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