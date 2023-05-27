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Тренер Райо Вальекано покинет клуб после завершения сезона

Испания
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Коуч хочет возглавить более статусную команду

Тренер Райо Вальекано покинет клуб после завершения сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Райо Вальекано" Андони Ираола с большой вероятностью покинет команду после завершения сезона.

Соглашение специалиста действует до 30 июня. "Молнии" предложили Андони новый договор с улучшенными условиями, но он отказался. Ираола хочет возглавить более амбициозную команду.

Тренером интересуются клубы АПЛ, "Севилья" и "Вильярреал". Если наставник не сможет найти новый клуб, он готов совершить паузу в работе на один сезон.

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В статье: Андони Ираола Ла Лига Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Marca

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