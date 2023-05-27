Тренер Райо Вальекано покинет клуб после завершения сезона

Главный тренер "Райо Вальекано" Андони Ираола с большой вероятностью покинет команду после завершения сезона.

Соглашение специалиста действует до 30 июня. "Молнии" предложили Андони новый договор с улучшенными условиями, но он отказался. Ираола хочет возглавить более амбициозную команду.

Тренером интересуются клубы АПЛ, "Севилья" и "Вильярреал". Если наставник не сможет найти новый клуб, он готов совершить паузу в работе на один сезон.