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Тренер Райо Вальекано покинет клуб после завершения сезона
Коуч хочет возглавить более статусную команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Райо Вальекано" Андони Ираола с большой вероятностью покинет команду после завершения сезона.
Соглашение специалиста действует до 30 июня. "Молнии" предложили Андони новый договор с улучшенными условиями, но он отказался. Ираола хочет возглавить более амбициозную команду.
Тренером интересуются клубы АПЛ, "Севилья" и "Вильярреал". Если наставник не сможет найти новый клуб, он готов совершить паузу в работе на один сезон.
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Источник:Marca
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