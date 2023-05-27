Севилья – Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Реал" основные турнирные задания в текущем сезоне для себя уже закрыл: еврокубки для "королевского клуба" завершились, в чемпионате выиграть титул не выйдет, но из зоны ЛЧ команда не вылетит. Гораздо интереснее дела у "Севильи": андалусцы идут только десятыми, однако от зоны Лиги конференций (седьмая позиция) отстают всего на один балл. Другое дело, что на следующей неделе у коллектива финал Лиги Европы: не будут ли все мысли именно в той игре?

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Чемпионат Испании 37-й тур

27 мая. Начало в 20:00

"Севилья" - "Реал"

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