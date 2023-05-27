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Севилья – Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Севилья – Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" основные турнирные задания в текущем сезоне для себя уже закрыл: еврокубки для "королевского клуба" завершились, в чемпионате выиграть титул не выйдет, но из зоны ЛЧ команда не вылетит. Гораздо интереснее дела у "Севильи": андалусцы идут только десятыми, однако от зоны Лиги конференций (седьмая позиция) отстают всего на один балл. Другое дело, что на следующей неделе у коллектива финал Лиги Европы: не будут ли все мысли именно в той игре?

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Чемпионат Испании 37-й тур
27 мая. Начало в 20:00
"Севилья" - "Реал"
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В статье: Реал (Мадрид) Севилья смотреть футбол онлайн
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