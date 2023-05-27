Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья – Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto
"Реал" основные турнирные задания в текущем сезоне для себя уже закрыл: еврокубки для "королевского клуба" завершились, в чемпионате выиграть титул не выйдет, но из зоны ЛЧ команда не вылетит. Гораздо интереснее дела у "Севильи": андалусцы идут только десятыми, однако от зоны Лиги конференций (седьмая позиция) отстают всего на один балл. Другое дело, что на следующей неделе у коллектива финал Лиги Европы: не будут ли все мысли именно в той игре?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Испании 37-й тур
27 мая. Начало в 20:00
"Севилья" - "Реал"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сегодня проведет последний матч в сезоне
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- Заявка сборной Украины, переговоры Довбика и Днепра-1 о новом контракте. Главные новости за 26 мая
- Битва Шахтера с Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 26-28 мая
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО