  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Мы не подпишем этим летом левого защитника, однако нам нужно заменить Бускетса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Мы не подпишем этим летом левого защитника, однако нам нужно заменить Бускетса

Испания
(2 голосов)

Легенды покидают "Камп Ноу"

Хави: Мы не подпишем этим летом левого защитника, однако нам нужно заменить Бускетса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о трансферных планах команды:

“Мы не подпишем этим летом нового левого защитника вместо Альбы; у нас есть Балде и Маркос Алонсо.

Нам нужна замена Бускетса. Это зависит от финансовой ситуации Fair Play. Я хочу умного, решительного стержневого игрока, который выиграет единоборство”, - сказал Хави.

Напомним, что Серхио Бускетс и Хорди Альба всю свою карьеру провели в "Барселоне". В июне у них завершается контракт, после чего они покинут клуб.

По теме
yellow-arrow
Севилья – Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Севилья - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
yellow-arrow
Тренер Райо Вальекано покинет клуб после завершения сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Хорди Альба Барселона Хави
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде