Хави: Мы не подпишем этим летом левого защитника, однако нам нужно заменить Бускетса

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о трансферных планах команды:

“Мы не подпишем этим летом нового левого защитника вместо Альбы; у нас есть Балде и Маркос Алонсо.

Нам нужна замена Бускетса. Это зависит от финансовой ситуации Fair Play. Я хочу умного, решительного стержневого игрока, который выиграет единоборство”, - сказал Хави.