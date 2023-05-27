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Хави: Мы не подпишем этим летом левого защитника, однако нам нужно заменить Бускетса
Легенды покидают "Камп Ноу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о трансферных планах команды:
“Мы не подпишем этим летом нового левого защитника вместо Альбы; у нас есть Балде и Маркос Алонсо.
Нам нужна замена Бускетса. Это зависит от финансовой ситуации Fair Play. Я хочу умного, решительного стержневого игрока, который выиграет единоборство”, - сказал Хави.
Напомним, что Серхио Бускетс и Хорди Альба всю свою карьеру провели в "Барселоне". В июне у них завершается контракт, после чего они покинут клуб.
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