Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Победа имени Родриго

"Севилья" за последний месяц выбила из ЛЕ "МЮ" и "Ювентус", но "Реал" это "Реал", и его прыть соперника не впечатлила.

Хотя начиналось все очень классно для "Нервиона". Уже на 3-й минуте Рафа Мир поразил девятку после удобного отскока - не дотянулся даже двухметровый Куртуа.

Дальше "Севилья" немного отдала инициативу, но защищалась надежно и делала очень опасные вылазки. В сущности, именно "Нервион" должен был забивать еще голы в первом тайме. Один Эрик Ламела упустил две убойных возможности - первый удар в штангу, второй в небо.

А что "Реал"? У него шансов почти не было, но Родриго и так нашел способ забить - на 29-й минуте бразилец со штрафного поймал Буну на противоходе.

3 - Youngest players to score from a direct free-kick for Real Madrid in LaLiga since at least 2003/04: 1⃣ Marco Asensio ???????? in 2017 (21 years, 218 days) 2⃣ Mesut Özil ???????? in 2010 (22y, 23d) 3⃣ RODRYGO GOES ???????? in 2023 (22y, 138d) Premiere. pic.twitter.com/pAPDdSvzMh

Так часто бывает с Мадридом - ему необязательно играть лучше, чтобы брать результат. Ну, а здесь ко всему минуты с 60-й "Севилья" начала менять основу. Уже в среду команде Хосе Луиса Мендилибара играть финал ЛЕ против "Ромы", так что все логично.

"Реалу" некоторое время не удавалось это использовать, и момент Рафы Мира после прострела Акуньи оставался самым опасным во втором тайме. Тем не менее, мяч в ворота Буну таки влетел повторно.

Герои - Тони Кроос и Родриго. Первый выдал идеальный пас низом через половину поля; второй - элегантно раскачал дриблингом Монтьеля и покатил мяч в пустой угол.

2 - Rodrygo Goes has scored two braces in his last six games for @realmadriden in all competitions, just one fewer than in his previous 152 games for Los Blancos (three). Sweet. pic.twitter.com/vzsmq2EPxW