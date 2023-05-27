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Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Победа имени Родриго

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" напоминают про свой класс

Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Победа имени Родриго

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" за последний месяц выбила из ЛЕ "МЮ" и "Ювентус", но "Реал" это "Реал", и его прыть соперника не впечатлила.

Хотя начиналось все очень классно для "Нервиона". Уже на 3-й минуте Рафа Мир поразил девятку после удобного отскока - не дотянулся даже двухметровый Куртуа.

Дальше "Севилья" немного отдала инициативу, но защищалась надежно и делала очень опасные вылазки. В сущности, именно "Нервион" должен был забивать еще голы в первом тайме. Один Эрик Ламела упустил две убойных возможности - первый удар в штангу, второй в небо.

А что "Реал"? У него шансов почти не было, но Родриго и так нашел способ забить - на 29-й минуте бразилец со штрафного поймал Буну на противоходе.

Так часто бывает с Мадридом - ему необязательно играть лучше, чтобы брать результат. Ну, а здесь ко всему минуты с 60-й "Севилья" начала менять основу. Уже в среду команде Хосе Луиса Мендилибара играть финал ЛЕ против "Ромы", так что все логично.

"Реалу" некоторое время не удавалось это использовать, и момент Рафы Мира после прострела Акуньи оставался самым опасным во втором тайме. Тем не менее, мяч в ворота Буну таки влетел повторно.

Герои - Тони Кроос и Родриго. Первый выдал идеальный пас низом через половину поля; второй - элегантно раскачал дриблингом Монтьеля и покатил мяч в пустой угол.

Красная Акунье за грубейший снос Себальоса - это уже белый флаг; дальше можно было не смотреть.

В таблице победа позволила "Реалу" укрепиться на втором месте с 77 очками. У "Севильи" - 49 баллов и 10-я строчка.

37-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Рафа Мир, 3 - Родриго, 29, 69

"Севилья": Буну - Монтьель, Гудель (Баде, 81), Рекик, Акунья - Буэно, Ракитич (Сусо, 62) - Ламела (Корона, 74), Папу Гомес (Оливер, 74), Хиль (Жордан, 63) - Рафа Мир

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Рюдигер, 81), Милитао, Алаба, Менди (Альваро, 66) - Чуамени, Модрич, Кроос - Вальверде (Камавинга, 54), Родриго (Начо, 81), Себальос

Предупреждения: Жордан, 90+1, Оливер, 90+7 - Васкес, 34, Чуамени, 65, Начо, 84, Себальос, 90+1

Удаление: Акунья, 83

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
27.05.2023 в 22:38
Тупая севилья блъ, всегда проигрывает среалишке, тьфу нах..
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