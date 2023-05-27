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Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Победа имени Родриго
"Сливочные" напоминают про свой класс
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Севилья" за последний месяц выбила из ЛЕ "МЮ" и "Ювентус", но "Реал" это "Реал", и его прыть соперника не впечатлила.
Хотя начиналось все очень классно для "Нервиона". Уже на 3-й минуте Рафа Мир поразил девятку после удобного отскока - не дотянулся даже двухметровый Куртуа.
Дальше "Севилья" немного отдала инициативу, но защищалась надежно и делала очень опасные вылазки. В сущности, именно "Нервион" должен был забивать еще голы в первом тайме. Один Эрик Ламела упустил две убойных возможности - первый удар в штангу, второй в небо.
А что "Реал"? У него шансов почти не было, но Родриго и так нашел способ забить - на 29-й минуте бразилец со штрафного поймал Буну на противоходе.
3 - Youngest players to score from a direct free-kick for Real Madrid in LaLiga since at least 2003/04:— OptaJose (@OptaJose) May 27, 2023
1⃣ Marco Asensio ???????? in 2017 (21 years, 218 days)
2⃣ Mesut Özil ???????? in 2010 (22y, 23d)
3⃣ RODRYGO GOES ???????? in 2023 (22y, 138d)
Premiere. pic.twitter.com/pAPDdSvzMh
Так часто бывает с Мадридом - ему необязательно играть лучше, чтобы брать результат. Ну, а здесь ко всему минуты с 60-й "Севилья" начала менять основу. Уже в среду команде Хосе Луиса Мендилибара играть финал ЛЕ против "Ромы", так что все логично.
"Реалу" некоторое время не удавалось это использовать, и момент Рафы Мира после прострела Акуньи оставался самым опасным во втором тайме. Тем не менее, мяч в ворота Буну таки влетел повторно.
Герои - Тони Кроос и Родриго. Первый выдал идеальный пас низом через половину поля; второй - элегантно раскачал дриблингом Монтьеля и покатил мяч в пустой угол.
2 - Rodrygo Goes has scored two braces in his last six games for @realmadriden in all competitions, just one fewer than in his previous 152 games for Los Blancos (three). Sweet. pic.twitter.com/vzsmq2EPxW— OptaJose (@OptaJose) May 27, 2023
Красная Акунье за грубейший снос Себальоса - это уже белый флаг; дальше можно было не смотреть.
В таблице победа позволила "Реалу" укрепиться на втором месте с 77 очками. У "Севильи" - 49 баллов и 10-я строчка.
37-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Рафа Мир, 3 - Родриго, 29, 69
"Севилья": Буну - Монтьель, Гудель (Баде, 81), Рекик, Акунья - Буэно, Ракитич (Сусо, 62) - Ламела (Корона, 74), Папу Гомес (Оливер, 74), Хиль (Жордан, 63) - Рафа Мир
"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Рюдигер, 81), Милитао, Алаба, Менди (Альваро, 66) - Чуамени, Модрич, Кроос - Вальверде (Камавинга, 54), Родриго (Начо, 81), Себальос
Предупреждения: Жордан, 90+1, Оливер, 90+7 - Васкес, 34, Чуамени, 65, Начо, 84, Себальос, 90+1
Удаление: Акунья, 83
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