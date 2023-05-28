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Барселона предложила Арсеналу подписать своего звездного вингера
Игрок еще не принял точного решения
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" предложила "Арсеналу" подписать нападающего Ансу Фати. При этом окружение игрока одобряет переход футболиста в АПЛ.
20-летний футболист выступает за каталонский клуб с лета 2020 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне он провел 49 матчей, при этом забил 7 голов и совершил 4 ассиста. Долгое время Фати восстанавливался после травмы.
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Источник:Marca
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