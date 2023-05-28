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Барселона предложила Арсеналу подписать своего звездного вингера

Испания
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Игрок еще не принял точного решения

Барселона предложила Арсеналу подписать своего звездного вингера

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" предложила "Арсеналу" подписать нападающего Ансу Фати. При этом окружение игрока одобряет переход футболиста в АПЛ.

20-летний футболист выступает за каталонский клуб с лета 2020 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне он провел 49 матчей, при этом забил 7 голов и совершил 4 ассиста. Долгое время Фати восстанавливался после травмы.

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В статье: Арсенал (Лондон) "Арена Амазония" (Бразилия) Ансу Фати
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Источник:
Marca

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