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Жирона - Бетис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 37 тура Ла Лиги "Жирона" принимает "Бетис". Для обоих очки важны. Команда Виктора Цыганкова, который сегодня
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Чемпионат Испании
28 мая. Начало в 20:00
"Жирона" - "Бетис"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Жирона - Бетіс дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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