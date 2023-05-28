Жирона - Бетис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в рамках 37 тура Ла Лиги "Жирона" принимает "Бетис". Для обоих очки важны. Команда Виктора Цыганкова, который сегодня выйдет в старте , еще имеет шансы на попадание в еврокубки. "Бетису" достаточно одного балла, чтобы попасть в Лигу Европы. Матч начинается в 20:00.

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Чемпионат Испании

28 мая. Начало в 20:00

"Жирона" - "Бетис"

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