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Жирона - Бетис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Жирона - Бетис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках 37 тура Ла Лиги "Жирона" принимает "Бетис". Для обоих очки важны. Команда Виктора Цыганкова, который сегодня выйдет в старте, еще имеет шансы на попадание в еврокубки. "Бетису" достаточно одного балла, чтобы попасть в Лигу Европы. Матч начинается в 20:00.

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Чемпионат Испании
28 мая. Начало в 20:00
"Жирона" - "Бетис"
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В статье: Бетис (Севилья) Жирона смотреть футбол онлайн
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