Примера. Реал Сосьедад выходит в Лигу чемпионов

Для "Сосьедада" этот сезон был очень трудным, но цель, к которой шли баски – вдохновляла. До сих пор клуб из Сан-Себастьяна только дважды играл на групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому получение права сыграть там в третий раз можно считать историческим событием.

Хотя матч в туре, который и подытожил эту борьбу, баскам не очень удался. Они начисто проиграли немотивированному "Атлетико" первый тайм, уступив как во владении мячом, так и по количеству ударов. Логично, что мадридцы свой гол забили (усилиями непревзойденного Антуана Гризманна).

После перерыва "Реал Сосьедад" не сумел по-настоящему вернуться в игру, однако хорошие новости доносились с другого мадридского стадиона. На этом фоне уже как-то без эмоций баски восприняли второй пропущенный (Гризманн на этот раз ассистировал), хотя сумели на него ответить результативным ударом Серлота – "Вильярреал" проигрывал "Райо Вальекано" и это гарантировало "Сосьедаду" топ-4 независимо от собственного результата.

Лига чемпионов посетит Страну Басков. "Реал Сосьедад" – потенциальный соперник украинского "Шахтера" на групповой стадии турнира.

Примера. 37-й тур. 28.05.2023

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Антуан Гризманн 37, Науэль Молина 73 - Александер Серлот 88

"Атлетико": Иво Грбич, Серхио Регилон (Анхель Корреа 71), Родриго Де Пауль (Пабло Барриос 81), Коке, Антуан Гризманн, Науэль Молина, Хосе Мария Хименес, Аксель Витцель, Янник Карраско, Марио Эрмосо, Сауль Ньигес

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Асьер Ильяраменди, Микель Мерино (Брайс Мендес 59), Александер Серлот, Такефуса Кубо (Карлос Фернандес 71), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 59), Айен Муньос, Игор Субельдия, Ариц Элустондо (Андони Горосабель 59), Мартин Субименди (Андер Гевара 70)

Предупреждения: Родриго Де Пауль 59, Марио Эрмосо 63 - Микель Мерино 27, Ариц Элустондо 54

"Вильярреалу" нужны были два условия для сохранения шансов на зону Лиги чемпионов – собственная победа над "Райо Вальекано" и потеря очков "Реалом Сосьедад" в его поединке. Проблема в том, что и "Райо Вальекано" сохранял теоретические шансы на еврокубковую зону, поэтому просто так дарить сопернику благоприятный результат не собирался.

Первый тайм прошел с преимуществом мадридцев – преимуществом в плане ударов по воротам, созданной опасности. Ибо "Вильярреал" в стиле Кике Сетьена больше держал мяч, но дивидендов из этого не выдавливал: только два удара в направлении ворот, только одно попадание в створ.

Такая игра не могла принести "Вильярреалу" ничего хорошего. Пропущенный от Рауля Де Томаса мяч в начале второго тайма стал логическим развитием событий. Далее у "субмарины" просто опустились руки: второй пропущенный, иллюзорная попытка вернуться голом Ло Сельсо и иоговый результат: в Лиге чемпионов "подводников" не будет.

"Райо Вальекано" все еще борется за топ-7. Но шансы не очень велики.

Примера. 37-й тур. 28.05.2023

Мадрид. Стадион Тереза Риверо

"Райо Вальекано" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Рауль Де Томас 56, Иси Паласон 63 - Джовани Ло Сельсо 83

"Райо Вальекано": Столе Димитриевски, Алехандро Катена, Иси Паласон (Сальва Санчес 79), Пеп Чаваррия (Унаи Лопес 72), Абдул Мумин, Иван Балью, Альваро Гарсия (Радамель Фалькао 85), Оскар Валентин, Рауль Де Томас (Серхио Камельо 72), Сантьяго Комесанья (Пат Сисс 85), Фран Гарсия

"Вильярреал": Пепе Рейна, Пау Торрес, Даниэль Парехо, Хуан Фойт, Самуэль Чуквезе (Жерар Морено 62), Ереми Пино, Айсса Манди, Альфонсо Педраса, Николя Жексон, Алекс Баена (Этьен Капу 71), Рамон Терратс (Джовани Ло Сельсо 62)

Предупреждения: Оскар Валентин 65, Рауль Де Томас 68, Алехандро Катена 90+4 - Даниэль Парехо 40, Альфонсо Педраса 59, Джовани Ло Сельсо 70, Ереми Пино 82, Николя Жексон 90+4