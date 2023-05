Примера. Барселона - Мальорка 3:0. Легенды красиво попрощались с Камп Ноу

"Барселона" наконец добыла первую победу в статусе чемпиона Испании.

Этот матч стал последним на "Камп Ноу" перед его реконструкцией. Уже объявлено, что следующий сезон "Барса" сыграет на "Монжуике". Также сегодня Серхио Бускетс и Жорди Альба провели последний матч в сине-гранатовых цветах перед родной публикой.

Могла ли "Барса" не выиграть такой матч? Наверное, нет - не для того на стадионе собрались почти 89 тысяч фанатов.

Ну, и все прошло как по маслу. Уже на 1-й минуте Фати поразил пустые ворота после идеальной комбинации с участием Левандовского и Гави.

2 - Ansu Fati has scored the second earliest goal for @FCBarcelona at home in LaLiga in the 21st century (49 seconds), after Iniesta's against Recreativo de Huelva in April 2009 (43 seconds). Riser. pic.twitter.com/9DOKQoxaIb