Примера. Барселона - Мальорка 3:0. Легенды красиво попрощались с Камп Ноу

"Барселона" наконец добыла первую победу в статусе чемпиона Испании.

Этот матч стал последним на "Камп Ноу" перед его реконструкцией. Уже объявлено, что следующий сезон "Барса" сыграет на "Монжуике". Также сегодня Серхио Бускетс и Жорди Альба провели последний матч в сине-гранатовых цветах перед родной публикой.

Могла ли "Барса" не выиграть такой матч? Наверное, нет - не для того на стадионе собрались почти 89 тысяч фанатов.

Ну, и все прошло как по маслу. Уже на 1-й минуте Фати поразил пустые ворота после идеальной комбинации с участием Левандовского и Гави.

2 - Ansu Fati has scored the second earliest goal for @FCBarcelona at home in LaLiga in the 21st century (49 seconds), after Iniesta's against Recreativo de Huelva in April 2009 (43 seconds). Riser. pic.twitter.com/9DOKQoxaIb — OptaJose (@OptaJose) May 28, 2023

Прошло еще 23 минуты - и Ансу забил повторно; на сей раз, хватило гениального паса от Роберта.

Между этими событиями, правда, поместилась ложка дегтя - это Амат Ндиай прямой ногой въехал в Алехандро Бальде. Как стало известно в перерыве, у парня частичный разрыв связки…

В большинстве "Барса" могла отомстить "Мальорке" еще многими голами, но как-то совершенно не пошла реализация. Удар Фати вытащил Грайф; Кунде головой попал в перекладину; попытку Дембеле вынес с линии Вальент; Серхи Роберто просто не попал как следует по мячу.

В результате все вышло скромнее, чем могло бы, но, конечно, и это хеппи-энд. Легенды, как и полагается, уходят на мажорной ноте. пусть и со слезами на глазах. Их "Барса" - чемпион, у нее 88 очков. Для "Мальорки" же поражение означает 47 баллов и потерю шансов на еврокубки в следующем сезоне.

37-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Фати, 1, 24, Гави, 70

"Барселона": тер Штеген - Бальде (Роберто, 17), Кристенсен, Кунде, Альба (Маркос Алонсо, 81) - Гави, Бускетс (Эрик Гарсия, 85), де Йонг - Дембеле (Ферран Торрес, 84), Левандовский, Фати (Рафинья, 79)

"Мальорка": Грайф - Маффео, Гайя (Гренье, 46), Вальент, Копете, Хауме Коста (Кинтанилья, 87) - Дани Родригес (Анхель, 72), Баба, Морланес (Гонсалес, 86) - Ндиай, Мурики (Абдон, 79)

Удаление: Ндиай, 14