  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона - Мальорка 3:0. Легенды красиво попрощались с Камп Ноу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона - Мальорка 3:0. Легенды красиво попрощались с Камп Ноу

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Одна проблема - потеряли Бальде

Примера. Барселона - Мальорка 3:0. Легенды красиво попрощались с Камп Ноу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" наконец добыла первую победу в статусе чемпиона Испании.

Этот матч стал последним на "Камп Ноу" перед его реконструкцией. Уже объявлено, что следующий сезон "Барса" сыграет на "Монжуике". Также сегодня Серхио Бускетс и Жорди Альба провели последний матч в сине-гранатовых цветах перед родной публикой.

Могла ли "Барса" не выиграть такой матч? Наверное, нет - не для того на стадионе собрались почти 89 тысяч фанатов.

Ну, и все прошло как по маслу. Уже на 1-й минуте Фати поразил пустые ворота после идеальной комбинации с участием Левандовского и Гави.

Прошло еще 23 минуты - и Ансу забил повторно; на сей раз, хватило гениального паса от Роберта.

Между этими событиями, правда, поместилась ложка дегтя - это Амат Ндиай прямой ногой въехал в Алехандро Бальде. Как стало известно в перерыве, у парня частичный разрыв связки…

В большинстве "Барса" могла отомстить "Мальорке" еще многими голами, но как-то совершенно не пошла реализация. Удар Фати вытащил Грайф; Кунде головой попал в перекладину; попытку Дембеле вынес с линии Вальент; Серхи Роберто просто не попал как следует по мячу.

В результате все вышло скромнее, чем могло бы, но, конечно, и это хеппи-энд. Легенды, как и полагается, уходят на мажорной ноте. пусть и со слезами на глазах. Их "Барса" - чемпион, у нее 88 очков. Для "Мальорки" же поражение означает 47 баллов и потерю шансов на еврокубки в следующем сезоне.

37-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Фати, 1, 24, Гави, 70

"Барселона": тер Штеген - Бальде (Роберто, 17), Кристенсен, Кунде, Альба (Маркос Алонсо, 81) - Гави, Бускетс (Эрик Гарсия, 85), де Йонг - Дембеле (Ферран Торрес, 84), Левандовский, Фати (Рафинья, 79)

"Мальорка": Грайф - Маффео, Гайя (Гренье, 46), Вальент, Копете, Хауме Коста (Кинтанилья, 87) - Дани Родригес (Анхель, 72), Баба, Морланес (Гонсалес, 86) - Ндиай, Мурики (Абдон, 79)

Удаление: Ндиай, 14

По теме
yellow-arrow
Жертвы Панды. Жирона - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков отыграл все 90 минут, сделал 2 ключевые передачи и 47 касаний мяча
yellow-arrow
Бускетс и Альба в слезах. Барселона - Мальорка 3:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мальорка
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Перевзутий
28.05.2023 в 23:21
Жаль Фати так в каждом матче не играет, был бы у нас классный нападающий. Жаль....
Ответить
0
0
Перевзутий
28.05.2023 в 23:13
Бускетс и Альба СПАСИБО! ЛЕГЕНДЫ!
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.05.2023 в 22:46
Спасибо Барса за чемпионство!! Спасибо Бускетсу и Альбе за все годы в Барселоне!! Особенно буду скучать по доброму, престарелому Камп Ноу. Если бы не та экскурсия по стадиону, кто его знает болел бы за Барсу сейчас? Хорошая статистика, удалось посмотреть в разные годы восемь матчей и ни одного поражения!!! Теперь чуть потерпеть и обязательно в очередную поездку уже на новый стадион-красавчик !!!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:42
А скотоньолишка то ВЫЛЕТЕЛ в пердив! Так этим уродам и надо. Тьфу, гыдота..
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.05.2023 в 22:43
Утім на останнє місце на виліт "претендують" одразу ШЕСТЕРО
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:47
Да уж, в этом сезоне, как никогда закручен сюжет с последним местом на вылет.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 22:47
19-е место с 35-ю пунктами
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.05.2023 в 22:51
Барселиниуc (землянин) 28.05.2023 в 22:42А скотоньолишка то ВЫЛЕТЕЛ в пердив! За это тоже надо
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:53
Ну, а как же братан, конечно!
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:54
И за твой выход из бана тоже!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 22:57
его ещё нужно из дупамы вытащить)))))
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 23:00
Ды, как сегодня всё совпало! И Шахтёр чемпион, и Барса победила, и скотоньол вылетел, и Алекс вышел из бана, и жажа обосрался... Хороший денёк блъ
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 23:14
Тиран, а за кого ему потом в Украине болеть, если у него киевские корни, за Оболонь шо ли?
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.05.2023 в 23:15
Брат, дай Тирану в глаз за дипамо Он к тебе наверное ближе находится
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 23:20
Да хватит того, шо он уже без плазменного телевизора остался.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 22:26
фати перед продажей подорожал))) подорожник, мля))
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:28
Ой, да я тя умоляю... На 100 евро? )))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 22:33
100, не 100, но на 57 - точно!))
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:22
АЛЬБА! БУСЯ! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШУ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ИГРУ В БАРСЕ! ДО СВИДАНИЯ! ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:13
Рекорд Ла Лиги по "сухарям" ПОБИТ!
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 22:29
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.05.2023 в 22:34
Но сделать новый рекорд будет очень сложно, а с учётом отсутствия Араухо практически невозможно. Барса в последнем туре едет к очень мотивированной Сельте. Но будем надеяться. Может Тер Штеген сотворит чудо. Как всегда.
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 22:52
Мало видел матчей Барсы в этом сезоне, но из того что я понял этот рекорд - симбиоз надежной игры Тер Штегена и прагматичного контроля мяча в защитной фазе игры, который Хави привил или довел до ума игроков.
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.05.2023 в 22:12
Ще раз вітаємо ЧЕМПІОНІВ і пам'ятаємо тих хто приносив славу Барселоні! Свято прощання дійсно вдалося... хоч і з деякими прикрощами! Бускетс часто підходив туди куди випадково відскакував м'яч Альба показав, що він ще спроможний носитися та приносити зизк! "Герой матчу" - Фаті чотири рази влучив у ворота а Левандовський... не покращив свій здобуток, добре хоч асистом відмітився. P.S. Раніше про показі матчів завжди біль табло був прапор України... Як сама болюча країна на карті світу Тепер... Сотні людей вбивають кожного дня, утім для когось пара неприйнятних вигуків виявилась більш достойна уваги. Дійсно мій хворий зуб набагато більше турбує ніж смерть багатьох людей від голоду, війни чи епідемій.
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.05.2023 в 22:49
Это печально, что не адекватное мадридское животное важнее для них страшной трагедии в Украине. (
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде