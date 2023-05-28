Примера. Жирона - Бетис 1:2. Эль Панда украл у Цыганкова еврокубки?

"Жирона" по делу проиграла "Бетису" и теперь ее шансы на еврокубки в следующем сезоне минимальны.

В первом тайме команды играли почти без моментов. Первый реальный шанс запорол Айосе Перес, которого вывел на Гассанигу… Валери. Бывает, да.

А что в ответ? "Жирона" очень долго не атаковала вообще, но как только выбежала сразу же забила - на 36-й минуте идеальная "длинная" стенка удалась Гутьерресу и Рейньеру.

Этот счет был не по игре, и Мичел все понимал. Его замена в перерыве была направлена на укрепление защиты, но толку никакого. Уже на 47-й минуте Миранда пустил в прорыв Каналеса, а тот прострелил на одинокого Борху "Эль Панда" Иглесиаса - 1:1.

Виктор Цыганков, да и вся "Жирона" выглядели не то, чтобы плохо, но слабее "Бетиса"; разница в классе бросалась в глаза. Что говорить, если по ударам гости опередили хозяев 17-8?

Соответственно и моментов у "Бетиса" было больше. Борха один раз простил, попав в перекладину, но на 77-й минуте таки провел еще один мастер-класс по выбору позиции - и замкнул прострел Миранды.

2 - Real Betis's Borja Iglesias is the second player to score a brace in each of his two games against a same opponent in LaLiga 2022/23 (v Girona) after Robert Lewandowski v Elche. Favourite. pic.twitter.com/H9DbtUBez9 — OptaJose (@OptaJose) May 28, 2023

Выручить "Жирону" мог Кастельянос, но 39-летний Браво блестяще отбил удар. Цыганков? Если честно, никак. Не его матч.

В таблице после победы "Бетис" укрепился на 6-й строчке с 59 очками; это зона ЛЕ. У "Жироны" - 49 баллов и только 9-е место.

37-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Бетис" - 1:2

Голы: Гутьеррес, 36 - Борха Иглесиас, 47, 77

"Жирона": Гассанига - Арнау, Давид Лопес (Коуто, 78), Хуанпе (Эспиноса, 46), Гутьеррес - Ромеу - Цыганков, Рейньер (Хави Эрнандес, 78), Эррера (Алейш Гарсия, 61), Валери (Стуани, 79) - Кастельянос

"Бетис": Браво - Сабали, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 82) - Каналес (Руибаль, 88), Родри (Хоакин, 82), Айосе Перес (Хуанми, 68) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 88)

Предупреждение: Гвидо Родригес, 86