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Придется ездить на юг: Гранада и Лас-Пальмас поднялись в Ла Лигу

Испания
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Триумфаторы Сегунды

Придется ездить на юг: Гранада и Лас-Пальмас поднялись в Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Álex Cámara/NurPhoto

Новина українською

"Гранада" и "Лас-Пальмас" завоевали два первых места в Сегунде-2022/23, а вместе с ними и путевки в элитный дивизион.

В последнем туре "Насриды" комфортно победили "Леганес" (2:0), а канарцам для выхода в Примеру хватило и ничьей против "Алавеса" (0:0).

Отметим, что "Гранада" отсутствовала в элите испанского футбола всего год. С тех пор костяк команды почти не изменился. За "Насридов" играет лучший бомбардир Сегунды Мирто Узуни (23 гола).

"Лас-Пальмас", в свою очередь, не выступал в Примере с 2018 года. Лидеры команды - Хонатан Виера и Сандро Рамирес.

Борьбу за последнюю, третью путевку в элиту поведут "Эйбар", "Алавес", "Альбасете" и "Леванте". Их плей-офф начнется 3 июня.

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В статье: Гранада Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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