Хави: Возвращение Месси поможет команде. Я сообщил об этом руководству

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал возвращение Лионеля Месси. Он считает, что аргентинец все еще может помочь команде.

- Есть ли смысл в возвращении Месси, когда так много говорят о перестройке?

– Да, для меня в этом есть смысл. За футбол в этом клубе отвечаю я, и у меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту.

Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден, потому что он победитель, потому что он лидер и потому что он определяющий футболист, – сказал главный тренер "Барселоны".

Ранее стало известно, что Месси точно покинет "ПСЖ" в конце сезона, но его следующий клуб пока неизвестен. Помимо "Барселоны" за аргентинца борется саудовский "Аль-Хиляль" и "Интер" Майами из МЛС.