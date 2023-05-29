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Хави: Возвращение Месси поможет команде. Я сообщил об этом руководству
В клубе не скрывают что работают над переходом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал возвращение Лионеля Месси. Он считает, что аргентинец все еще может помочь команде.
- Есть ли смысл в возвращении Месси, когда так много говорят о перестройке?
– Да, для меня в этом есть смысл. За футбол в этом клубе отвечаю я, и у меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту.
Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден, потому что он победитель, потому что он лидер и потому что он определяющий футболист, – сказал главный тренер "Барселоны".
Ранее стало известно, что Месси точно покинет "ПСЖ" в конце сезона, но его следующий клуб пока неизвестен. Помимо "Барселоны" за аргентинца борется саудовский "Аль-Хиляль" и "Интер" Майами из МЛС.
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