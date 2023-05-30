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Хави рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с Барселоной
Нынешнее соглашение специалиста действует до лета 2024-го года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил, что почти договорился о новом контракте с клубом. Действующий договор специалиста рассчитан еще на сезон.
"Мое продление контракта на 90% завершено. Проблем не возникнет. Могу подтвердить, что мы очень и очень близки", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.
По последним данным СМИ, 43-летний испанец подпишет новое соглашение сроком до июня 2026 года. Напомним, что Хави принес "Барселоне" первое за 4 года чемпионство.
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