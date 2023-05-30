Хави рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с Барселоной

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил, что почти договорился о новом контракте с клубом. Действующий договор специалиста рассчитан еще на сезон.

"Мое продление контракта на 90% завершено. Проблем не возникнет. Могу подтвердить, что мы очень и очень близки", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

По последним данным СМИ, 43-летний испанец подпишет новое соглашение сроком до июня 2026 года. Напомним, что Хави принес "Барселоне" первое за 4 года чемпионство.