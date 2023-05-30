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Бензема примет решение о своем будущем до воскресенья
В Саудовской Аравии предлагают 100 миллионов евро за сезон
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "Реала" Карим Бензема обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом возможный уход в Саудовскую Аравию. Руководство Мадрида готово принять любое решение француза.
При этом в клубе хотят, чтобы Карим решил как можно скорее. Сообщается, что Бензема даст ответ до воскресенья.
Неназваный клуб из Саудовской Аравии предложил Кариму 200 миллионов евро за 2 года контракта. Игрок всерьез задумался об уходе из "Реала". При этом, если Бензема покинет команду, Анчелотти будет требовать у руководства клуба подписания Харри Кейна.
В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.
???? @Benzema— Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) May 30, 2023
???? El @realmadrid ya conoce la oferta de Arabia por boca del futbolista
???? Florentino y Benzema se han visto. El presidente respeta cualquier decisión del jugador
???????? 100 millones limpios por temporada
⏳ Decisión antes del domingo
???? Info @OndaCero_es pic.twitter.com/LnqvtotvI1
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