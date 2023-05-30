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Бензема примет решение о своем будущем до воскресенья

Испания
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В Саудовской Аравии предлагают 100 миллионов евро за сезон

Бензема примет решение о своем будущем до воскресенья

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом возможный уход в Саудовскую Аравию. Руководство Мадрида готово принять любое решение француза.

При этом в клубе хотят, чтобы Карим решил как можно скорее. Сообщается, что Бензема даст ответ до воскресенья.

Неназваный клуб из Саудовской Аравии предложил Кариму 200 миллионов евро за 2 года контракта. Игрок всерьез задумался об уходе из "Реала". При этом, если Бензема покинет команду, Анчелотти будет требовать у руководства клуба подписания Харри Кейна.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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