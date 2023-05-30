Бензема примет решение о своем будущем до воскресенья

Нападающий "Реала" Карим Бензема обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом возможный уход в Саудовскую Аравию. Руководство Мадрида готово принять любое решение француза.

При этом в клубе хотят, чтобы Карим решил как можно скорее. Сообщается, что Бензема даст ответ до воскресенья.

Неназваный клуб из Саудовской Аравии предложил Кариму 200 миллионов евро за 2 года контракта. Игрок всерьез задумался об уходе из "Реала". При этом, если Бензема покинет команду, Анчелотти будет требовать у руководства клуба подписания Харри Кейна.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.