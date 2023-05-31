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Стал известен саудовский клуб, который сделал предложение Бензема

Испания
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Стал известен саудовский клуб, который сделал предложение Бензема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в трансфере нападающего "Реала" Карима Бензема.

Согласно данным инсайдера Фабрицо Романо, речь идет об "Аль-Иттихад". Отмечается, что саудовский клуб уже сделал официальное предложение форварду с зарплатой в размере 100 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Француз пока не дал окончательное согласие "Аль-Иттихаду".

Его решение также ждет "Реал", который готов продлить истекающий контракт футболиста. В этом сезоне Карим провел за "сливочных" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

К слову, в кампании-2022/23 "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат страны, опередив "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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