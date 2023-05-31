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Стал известен саудовский клуб, который сделал предложение Бензема
Чемпион страны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в трансфере нападающего "Реала" Карима Бензема.
Согласно данным инсайдера Фабрицо Романо, речь идет об "Аль-Иттихад". Отмечается, что саудовский клуб уже сделал официальное предложение форварду с зарплатой в размере 100 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Француз пока не дал окончательное согласие "Аль-Иттихаду".
Его решение также ждет "Реал", который готов продлить истекающий контракт футболиста. В этом сезоне Карим провел за "сливочных" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.
К слову, в кампании-2022/23 "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат страны, опередив "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду.
Al Ittihad expect Karim Benzema's final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. ????⚪️????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023
Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN
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