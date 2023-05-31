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Тренер Цыганкова остается: Жирона продлила контракт с наставником
Испанец останется у руля команды до 2026 года
Фото: gironafc.cat
"Жирона" на официальном сайте клуба объявила о продлении сотрудничества с главным тренером Мичелом Санчесом.
Новое соглашение испанца действует до лета 2026 года.
Санчес возглавил команду в июле 2021 года. За тур до финиша чемпионата "жирондинцы" занимают 9-е место в турнирной таблице. В активе клуба 49 зачетных пунктов.
Заметим, что за "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В заключительном туре Ла Лиги команда украинца сыграет против "Осасуны". Поединок пройдет 4 июня и начнется в 19:30.
MÍCHEL 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Girona FC (@GironaFC) May 31, 2023
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