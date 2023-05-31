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Тренер Цыганкова остается: Жирона продлила контракт с наставником

Испания
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Испанец останется у руля команды до 2026 года

Тренер Цыганкова остается: Жирона продлила контракт с наставником

Фото: gironafc.cat

Новина українською

"Жирона" на официальном сайте клуба объявила о продлении сотрудничества с главным тренером Мичелом Санчесом.

Новое соглашение испанца действует до лета 2026 года.

Санчес возглавил команду в июле 2021 года. За тур до финиша чемпионата "жирондинцы" занимают 9-е место в турнирной таблице. В активе клуба 49 зачетных пунктов.

Заметим, что за "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В заключительном туре Ла Лиги команда украинца сыграет против "Осасуны". Поединок пройдет 4 июня и начнется в 19:30.

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В статье: Жирона
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Источник:
gironafc

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