Тренер Цыганкова остается: Жирона продлила контракт с наставником

"Жирона" на официальном сайте клуба объявила о продлении сотрудничества с главным тренером Мичелом Санчесом.

Новое соглашение испанца действует до лета 2026 года.

Санчес возглавил команду в июле 2021 года. За тур до финиша чемпионата "жирондинцы" занимают 9-е место в турнирной таблице. В активе клуба 49 зачетных пунктов.

Заметим, что за "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В заключительном туре Ла Лиги команда украинца сыграет против "Осасуны". Поединок пройдет 4 июня и начнется в 19:30.