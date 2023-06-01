Реал готовит прощание с Каримом Бензема. В клубе начали работать надо контентом для соцсетей

"Реал" начал готовить контент на случай ухода Карима Бензема. В клубе уверены, что француз объявит о своем решении уйти уже в ближайшие часы.

Форвард уведомил "Реал" о решении принять предложение из Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" предлагает Кариму 200 миллионов евро за 2 года в клубе.

Карим приехал на сегодняшнюю тренировку более чем за 3 часа до её начала и беседовал с руководством. На самой тренировке он не присутствовал, так как восстанавливается после травмы. После тренировки Карим провел беседу с глаынм тренером Карло Анчелотти.

Клуб хочет провести церемонию прощания с игроком во время матча с "Атлетиком" в заключительном туре Ла Лиги. Матч пройдет 4-го июня.