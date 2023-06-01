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Представители Ла Лиги попросили у отца Месси время до 5-го июня. Барселоне собираются одобрить финансовый план
У "Барселоны" есть шансы?
фото из свободных источников
Представители Ла Лиги связались с отцом Лионеля Месси и попросили его подождать с принятием решения о будущем до 5-го июня. В чемпионате собираются одобрить финансовый план "Барселоны".
Хорхе ответил, что Лео хочет заключить сделку с "Барселоной" как можно скорее, но аргентинцы хотят, чтобы с юридической стороны все было безупречно.
Месси хочет опредлелится с будущим в ближайшее время. Аргентинцу клуб из Саудовской Аравии предложил около 1,2 миллиарда евро за 2 сезона.
В минувшем сезоне Месси провел за "ПСЖ" 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Контракт аргентинца с "Парижем" истекает 30-го июня.
ℹ INFORMA @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) May 31, 2023
Se ha revisado el plan y empiezan a cuadrar las cosas. LaLiga sigue positiva, se está alargando la revisión para protegerse de otros clubes.
La familia Messi quiere acelerar el proceso con el Barça porque tienen otra oferta que caduca en 15 días.
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