Представители Ла Лиги попросили у отца Месси время до 5-го июня. Барселоне собираются одобрить финансовый план

Представители Ла Лиги связались с отцом Лионеля Месси и попросили его подождать с принятием решения о будущем до 5-го июня. В чемпионате собираются одобрить финансовый план "Барселоны".

Хорхе ответил, что Лео хочет заключить сделку с "Барселоной" как можно скорее, но аргентинцы хотят, чтобы с юридической стороны все было безупречно.

Месси хочет опредлелится с будущим в ближайшее время. Аргентинцу клуб из Саудовской Аравии предложил около 1,2 миллиарда евро за 2 сезона.

В минувшем сезоне Месси провел за "ПСЖ" 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Контракт аргентинца с "Парижем" истекает 30-го июня.