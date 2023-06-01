BBC: Месси не будет в Барселоне, он покидает Европу

"Лионель Месси примет решение о своём будущем в ближайшие часы. Но одно кажется практически решённым - он не перейдёт в "Барселону". Так заявляет каталонский журналист Гиллем Балаге в своей колонке на официальном сайте BBC.

Как сообщает Балаге, Месси очень хотел бы вернуться в каталонский клуб, но его окружение заявило руководству "Барселоны", что не собирается больше ждать предложения. По словам журналиста, никакого предложения от клуба никогда не поступало.

"Больше всего на свете Месси хотел бы вернуться в клуб, бывший его домом с 12-летнего возраста. Но его окружение заявило "Барселоне", что решение о его будущем принято окончательно и бесповоротно, и они больше не могут ждать предложения, которое не поступало, несмотря на обещания каталонского клуба", - пишет Балаге.

"Лионель желает остаться в Европе, но предложения с континента недостаточно привлекательны. А в Саудовской Аравии правительственные чиновники работают над его трансфером".

"Американский "Интер" Майами - ещё один вариант. Но об аренде оттуда в "Барселону" речи нет. Эта идея возникала, но никогда серьёзно не обсуждалась".