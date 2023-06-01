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Два инспектора УЕФА считают, что Барселону необходимо отстранить из-за дела Негрейры

Испания
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Чеферин все ещё думает

Два инспектора УЕФА считают, что Барселону необходимо отстранить из-за дела Негрейры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via

Новина українською

Два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что "Барселону" стоит отстранить от участия в Лиге чемпионов. Санкция предполагается на один сезон.

При этом глава организации Александер Чеферин ещё думает над тем, стоит ли дисквалифицировать клуб или открыть дело на "блауграну" и ждать вердикта правосудия в Испании. Ранее с ним общался президент "Барселоны" Жоан Лапорта о том, чтобы ассоциация не принимала решений до судебного вердикта.

Напомним, что "Барселона" в период с 2001 по 2018 год перевела 7,3 миллиона евро на счета бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Клуб заявлял, что оплачивал отчеты о судьях.

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В статье: УЕФА Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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