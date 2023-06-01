Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два инспектора УЕФА считают, что Барселону необходимо отстранить из-за дела Негрейры
Чеферин все ещё думает
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via
Два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что "Барселону" стоит отстранить от участия в Лиге чемпионов. Санкция предполагается на один сезон.
При этом глава организации Александер Чеферин ещё думает над тем, стоит ли дисквалифицировать клуб или открыть дело на "блауграну" и ждать вердикта правосудия в Испании. Ранее с ним общался президент "Барселоны" Жоан Лапорта о том, чтобы ассоциация не принимала решений до судебного вердикта.
Напомним, что "Барселона" в период с 2001 по 2018 год перевела 7,3 миллиона евро на счета бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Клуб заявлял, что оплачивал отчеты о судьях.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом
- Триумф Севильи, туманное будущее Бензема и камбек Маркевича. Главные новости за 31 мая
- Почеттино отказался от услуг арендованного у Атлетико португальского таланта
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО