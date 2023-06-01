Асенсио перейдет в ПСЖ. Известна зарплата

Марко Асенсио этим летом бесплатно уйдет из "Реала" в качестве свободного агента. Новый клубом испанца станет "ПСЖ".

Сообщается, что нападающий будет получать в Париже 10 миллионов евро.

Асенсио хотел продлить контракт с "Мадридом" и остаться в клубе, но Карло Анчелотти не смог гарантировать ему место в стартовом составе. Марко не захотел быть в роли джокера и дальше и принял решение покинуть клуб.

Асенсио провел в этом сезоне 50 матчей, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 25 миллионов евро.