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Бензема останется в Реале ещё на год. Он ожидает предложение из Саудовской Аравии через год
Сага продолжительностью в несколько дней окончена
Фото: marca.com
Нападающий "Реала" Карим Бензема принял решение остаться в клубе ещё на год. Он хочет покинуть "Мадрид" через "парадную дверь", доработав контракт до конца.
Об этом эксклюзивно сообщает издание Marca.
При этом француз благодарен за проявленный интерес от "Аль-Иттифака". Он считает, что предложение останется в силе и через год.
Карим считает, что сможет провести ещё сезон на высоком уровне в Европе. При продлении контракта до 2024-го, "Реалом" не исключалось, что "Мадрид" продлит соглашение снова.
Напомним, что "Аль-Иттифак" предлагал Кариму 200 миллионов евро за 2 сезона. Сообщалось, что "Реал" уже готовится прощаться с футболистом, а игрок рассказал о своем желании в клубе.
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