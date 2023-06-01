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Бензема останется в Реале ещё на год. Он ожидает предложение из Саудовской Аравии через год

Испания
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Сага продолжительностью в несколько дней окончена

Бензема останется в Реале ещё на год. Он ожидает предложение из Саудовской Аравии через год

Фото: marca.com

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема принял решение остаться в клубе ещё на год. Он хочет покинуть "Мадрид" через "парадную дверь", доработав контракт до конца.

Об этом эксклюзивно сообщает издание Marca.

При этом француз благодарен за проявленный интерес от "Аль-Иттифака". Он считает, что предложение останется в силе и через год.

Карим считает, что сможет провести ещё сезон на высоком уровне в Европе. При продлении контракта до 2024-го, "Реалом" не исключалось, что "Мадрид" продлит соглашение снова.

Напомним, что "Аль-Иттифак" предлагал Кариму 200 миллионов евро за 2 сезона. Сообщалось, что "Реал" уже готовится прощаться с футболистом, а игрок рассказал о своем желании в клубе.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
marca.com

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