Бензема останется в Реале ещё на год. Он ожидает предложение из Саудовской Аравии через год

Нападающий "Реала" Карим Бензема принял решение остаться в клубе ещё на год. Он хочет покинуть "Мадрид" через "парадную дверь", доработав контракт до конца.

Об этом эксклюзивно сообщает издание Marca.

При этом француз благодарен за проявленный интерес от "Аль-Иттифака". Он считает, что предложение останется в силе и через год.

Карим считает, что сможет провести ещё сезон на высоком уровне в Европе. При продлении контракта до 2024-го, "Реалом" не исключалось, что "Мадрид" продлит соглашение снова.

Напомним, что "Аль-Иттифак" предлагал Кариму 200 миллионов евро за 2 сезона. Сообщалось, что "Реал" уже готовится прощаться с футболистом, а игрок рассказал о своем желании в клубе.