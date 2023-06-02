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Хосеп Гвардиола - тренер-гений, но насколько хорошим он был игроком - ВИДЕО
О предыдущем этапе карьеры тренера-гения
Уже 15 лет Хосеп Гвардиола поражает мир как тренер. Его команды доминируют в национальных чемпионатах и всегда являются фаворитами Лиги Чемпионов. Сейчас его работа на виду у всего мира. Но ведь перед этим он сам был игроком. В 90-х годах прошлого столетия футбол был не таким доступным, как сейчас, поэтому впечатления о Гвардиоле-игроке мы имели весьма поверхностные. На самом же деле он был настоящей звездой своего поколения. За что его называли мозгом Команды мечты Йохана Кройффа, смотрите в новом видео на канале UA-Футбол.
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