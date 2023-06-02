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Боруссия не получала официальных предложений от Реала по Беллингему
В Мадриде готовят предложение
Фото: twitter.com/BellinghamJude
"Реал" не делал ни одного официального предложения о трансфере Джуда Беллингема из "Боруссии" Дортмунд. Несецкий клуб также вряд ли получит запрашиваемые 150 миллионов евро.
Ожидается, что "Реал" предложит 120-130 миллионов евро, учитывая бонусную часть. В "Мадриде" сравнивают Беллингема с Орельеном Чуамени, за которого прошлым летом отдали 80 миллионов евро.
При этом "Боруссия" ожидает, сто сделка будет закрыта в ближайшее время. Игрок уже согласовал условия личного контракта с "Реалом".
Напомним, что Беллингем был признан лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге.
News #Bellingham: Dortmund wants to finalize the deal with Real Madrid very soon as always reported via @SPORT1. Understand: A total package of €150m is unlikely.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2023
➡️ Internally Real compares him with Tchouameni (€80m)
➡️ There are expectations about a possible package of… pic.twitter.com/DR5YOgaJne
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