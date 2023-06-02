Боруссия не получала официальных предложений от Реала по Беллингему

"Реал" не делал ни одного официального предложения о трансфере Джуда Беллингема из "Боруссии" Дортмунд. Несецкий клуб также вряд ли получит запрашиваемые 150 миллионов евро.

Ожидается, что "Реал" предложит 120-130 миллионов евро, учитывая бонусную часть. В "Мадриде" сравнивают Беллингема с Орельеном Чуамени, за которого прошлым летом отдали 80 миллионов евро.

При этом "Боруссия" ожидает, сто сделка будет закрыта в ближайшее время. Игрок уже согласовал условия личного контракта с "Реалом".

Напомним, что Беллингем был признан лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге.