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Боруссия не получала официальных предложений от Реала по Беллингему

Испания
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В Мадриде готовят предложение

Боруссия не получала официальных предложений от Реала по Беллингему

Фото: twitter.com/BellinghamJude

Новина українською

"Реал" не делал ни одного официального предложения о трансфере Джуда Беллингема из "Боруссии" Дортмунд. Несецкий клуб также вряд ли получит запрашиваемые 150 миллионов евро.

Ожидается, что "Реал" предложит 120-130 миллионов евро, учитывая бонусную часть. В "Мадриде" сравнивают Беллингема с Орельеном Чуамени, за которого прошлым летом отдали 80 миллионов евро.

При этом "Боруссия" ожидает, сто сделка будет закрыта в ближайшее время. Игрок уже согласовал условия личного контракта с "Реалом".

Напомним, что Беллингем был признан лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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