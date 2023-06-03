Минута игры Азара в этом сезоне стоила Реалу 70 тысяч евро – AS

Эден Азар не хочет покидать "Реал", несмотря на то, что клуб хотел бы избавиться от нападающего. AS подсчитали, что минута бельгийца на поле обходилась клубу в 70 тысяч евро.

Эден получает в клубе 28 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это огронмый контракт и клубу не мешало бы избаваиться от подобного актива, который не играет.

У Азара остался год по контракту и он пока не хочет никуда уходить.

В этом сезоне Эден сыграл всего в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Он сыграл всего 392 минуты.