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Минута игры Азара в этом сезоне стоила Реалу 70 тысяч евро – AS
Азар провел всего 10 матчей в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Эден Азар не хочет покидать "Реал", несмотря на то, что клуб хотел бы избавиться от нападающего. AS подсчитали, что минута бельгийца на поле обходилась клубу в 70 тысяч евро.
Эден получает в клубе 28 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это огронмый контракт и клубу не мешало бы избаваиться от подобного актива, который не играет.
У Азара остался год по контракту и он пока не хочет никуда уходить.
В этом сезоне Эден сыграл всего в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Он сыграл всего 392 минуты.
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