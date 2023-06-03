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Минута игры Азара в этом сезоне стоила Реалу 70 тысяч евро – AS

Испания
(1 голосов)

Азар провел всего 10 матчей в сезоне

Минута игры Азара в этом сезоне стоила Реалу 70 тысяч евро – AS

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Эден Азар не хочет покидать "Реал", несмотря на то, что клуб хотел бы избавиться от нападающего. AS подсчитали, что минута бельгийца на поле обходилась клубу в 70 тысяч евро.

Эден получает в клубе 28 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это огронмый контракт и клубу не мешало бы избаваиться от подобного актива, который не играет.

У Азара остался год по контракту и он пока не хочет никуда уходить.

В этом сезоне Эден сыграл всего в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Он сыграл всего 392 минуты.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 01:14
Молодец парень, дои эту тощую корову
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