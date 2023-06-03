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Симеоне: У Феликса большое будущее. С нами или с другой командой

Испания
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Тренер поделился подробностями об игроке

Симеоне: У Феликса большое будущее. С нами или с другой командой

Фото: https://twitter.com/joaofelix70

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о ситуации с нападающим Жоау Феликсом, у которого завершилось арендное соглашение с "Челси":

"Ему придётся вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок "Атлетико". Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию.

Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба", – говорит Симеоне.

Напомним, Феликс перешёл в "Атлетико" из "Бенфики" за € 127 млн. Стоимость аренды в "Челси" составила € 11 млн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Челси (Лондон) Жоау Феликс
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Источник:
Marca

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