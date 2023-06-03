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Милан собирается продлить контракт с голкипером
Ему кратно повысят зарплату
Фото: twitter.com/mmseize
"Милан" проведет переговоры о подписании нового контракта с голкипером Майком Меньяном.
Клуб готов предложить французскому голкиперу соглашение до 2028 года и повысить зарплату до четырех миллионов евро в год. По действующему контракту Майк зарабатывает чуть более двух миллионов.
Если стороны договорятся, Меньян получит вторую зарплату в команде после Рафаэла Леау, с которым недавно также продлили контракт.
В этом сезоне 27-летний француз отыграл за "Милан" 28 матчей во всех турнирах, в десяти из которых удалось отстоять на ноль.
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