Милан собирается продлить контракт с голкипером

"Милан" проведет переговоры о подписании нового контракта с голкипером Майком Меньяном.

Клуб готов предложить французскому голкиперу соглашение до 2028 года и повысить зарплату до четырех миллионов евро в год. По действующему контракту Майк зарабатывает чуть более двух миллионов.

Если стороны договорятся, Меньян получит вторую зарплату в команде после Рафаэла Леау, с которым недавно также продлили контракт.

В этом сезоне 27-летний француз отыграл за "Милан" 28 матчей во всех турнирах, в десяти из которых удалось отстоять на ноль.