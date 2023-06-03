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Милан собирается продлить контракт с голкипером

Испания
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Ему кратно повысят зарплату

Милан собирается продлить контракт с голкипером

Фото: twitter.com/mmseize

Новина українською

"Милан" проведет переговоры о подписании нового контракта с голкипером Майком Меньяном.

Клуб готов предложить французскому голкиперу соглашение до 2028 года и повысить зарплату до четырех миллионов евро в год. По действующему контракту Майк зарабатывает чуть более двух миллионов.

Если стороны договорятся, Меньян получит вторую зарплату в команде после Рафаэла Леау, с которым недавно также продлили контракт.

В этом сезоне 27-летний француз отыграл за "Милан" 28 матчей во всех турнирах, в десяти из которых удалось отстоять на ноль.

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В статье: Милан Майк Меньян
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Источник:
Football Italia

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