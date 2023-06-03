Асенсио официально покинул Реал

Испанский полузащитник Марко Асенсио покинул "Реал". Об этом мадридский клуб объявил на своем официальном сайте.

"Сливочные" поблагодарили футболиста за его вклад в клуб на протяжении семи сезонов.

“Он пришел в “Реал”, когда ему было всего 20 лет, и сумел войти в историю нашего клуба как часть команды, которая сыграла в одном из наших самых успешных периодов.

Марко Асенсио выиграл 17 титулов в Реале: 3 Кубка Европы, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 Лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании”, - говорится в заявлении "Реала".

Полузащитник присоединился к "Реалу" в 2015-м году. Тогда "сливочные" заплатили за игрока "Мальорке" 3,9 млн евро. Первый сезон в структуре "сливочных" Асенсио провел на правах аренды в "Эспаньоле", после чего стал полноценным игроком первой команды. В общей сложности на его счету 285 проведенных встреч в составе мадридцев.