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Азар покидает Реал. Игрок может завершить карьеру

Испания
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Клуб достиг с игроком взаимного соглашения, несмотря на год контракта

Азар покидает Реал. Игрок может завершить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Реал" объявил, что клуб покинет Эден Азар. Контракт бельгийца действует еще год, однако стороны достигли соглашения о расторжении контракта.

Также, theathletic.com и Фабрицио Романо говорят о том, что вингер может закончить карьеру.

"Сливочные" подписали Азара из "Челси" летом 2019 года за 115 миллионов евро.

За 4 сезона в команде футболист забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах, а также он выиграл 8 титулов: 1 Кубок Европы, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Копа дель Рей и 2 Суперкубка Испании.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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