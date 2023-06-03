Бускетс и Альба не попали в заявку Барсы на последний тур Ла Лиги

Завтра, 4 июня в рамках заключительного тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде сыграет против "Сельты".

Хавбек каталонцев Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба не попали в заявку "сине-гранатовых" на этот поединок.

Таким образом, испанские игроки окончательно сформировали свою статистику выступлений за "Барсу".

В этом сезоне на клубном уровне 34-летний Альба сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 6 ассистов. В свою очередь, 34-летний Серхио провел 42 поединка и отдал 6 голевых передач.