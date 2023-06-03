Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Реале

Издание The Athletic сообщает, что ситуация вокруг будущего Андрея Лунина в мадридском "Реале" остается не определенной.

По информации источника, тренерский штаб "сливочных" принял к сведению желание украинского голкипера покинуть королевский клуб этим летом и начал формировать список потенциальных кандидатур на замену Андрею. Однако Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Мадриде.

Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.