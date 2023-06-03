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Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Реале

Испания
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Но при этом мадридцы уже начали искать новых кандидатов

Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание The Athletic сообщает, что ситуация вокруг будущего Андрея Лунина в мадридском "Реале" остается не определенной.

По информации источника, тренерский штаб "сливочных" принял к сведению желание украинского голкипера покинуть королевский клуб этим летом и начал формировать список потенциальных кандидатур на замену Андрею. Однако Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Мадриде.

Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
The Athletic

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