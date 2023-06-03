Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Реале
Но при этом мадридцы уже начали искать новых кандидатов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Издание The Athletic сообщает, что ситуация вокруг будущего Андрея Лунина в мадридском "Реале" остается не определенной.
По информации источника, тренерский штаб "сливочных" принял к сведению желание украинского голкипера покинуть королевский клуб этим летом и начал формировать список потенциальных кандидатур на замену Андрею. Однако Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Мадриде.
Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.
Популярное сейчас
- Ребров: 6-го июня я буду в Киеве. Я надеюсь, мы подпишем контракт со сборной Украины
- Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Экс-тренер Карпат возглавил клуб элитного дивизиона Португалии
- Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО