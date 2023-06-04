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Хави: Наши приоритеты – это возвращение Месси и новый опорный хавбек
Наставник "Барсы" о целях на трансферном рынке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави рассказал о главных приоритетах "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно.
"Приоритеты очень четкие. Я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся, он это знает, я с ним говорил. Это зависит от него.
Еще один приоритет, кроме Месси, это новый опорник. Это был бы идеальный сценарий, это улучшило бы команду. У нас нет больше приоритетов", – рассказал испанский коуч.
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Источник:Relevo
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