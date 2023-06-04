Хави: Наши приоритеты – это возвращение Месси и новый опорный хавбек

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави рассказал о главных приоритетах "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно.

"Приоритеты очень четкие. Я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся, он это знает, я с ним говорил. Это зависит от него.

Еще один приоритет, кроме Месси, это новый опорник. Это был бы идеальный сценарий, это улучшило бы команду. У нас нет больше приоритетов", – рассказал испанский коуч.