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Хави: С моим новым контрактом с Барселоной не будет никаких проблем
У наставника есть поддержка от руководства клуба
фото - Getty Images
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ситуацию на счет его контракта с клубом.
“Что я ценю, так это доверие. Лапорта предложил мне продлить контракт, когда мы проиграли полуфинал Кубка Испании. Очень ценю этот жест. Замечаю чрезвычайную уверенность, работаю спокойно, с контрактом не будет никаких проблем. Мы договоримся. Надеюсь, смогу здесь работать еще много лет.
Клуб настроен оптимистично по поводу будущего, но это не окончательно. Президент очень оптимистичный человек, он всегда дает мне уверенность и чувство безопасности. Я не волнуюсь, я жду”, - сказал Хави.
Испанец возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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