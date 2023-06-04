Реал официально объявил об уходе Бензема из клуба

Мадридский "Реал" на официальном сайте объявил об уходе нападающего Карима Бензема из клуба.

Как заявляют в своем обращении "сливочные", стороны договорились не продлевать контракт, который подходит к концу 30 июня 2023 года.

"Реал" Мадрид хочет выразить свою благодарность и приверженность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", - добавляет клуб.

Французский нападающий выступал за "сливочных" с 2009-го года. Тогда он перешел из "Лиона" за 35 миллионов евро.

За период в клубе он выиграл 25 титулов, что является рекордом для одного игрока в составе "Реала". В его активе: 5 побед в Лиге чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 победы в Ла Лиге, 3 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

Всего в составе "сливочных" он провел 647 матчей, что является пятым показателем в истории клуба после Рауля (741), Икера Касильяса (725), Мануэля Санчиса (691) и Серхио Рамоса (671). В его активе 353 гола в футболке мадридцев – впереди только Криштиану Роналду (450).

Отметим, что на данный момент Бензема является нынешним обладателем Золотого мяча, а также действующим капитаном "Реала".

Клуб отметил, что официальная церемония прощания "сливочных" с Каримом Бензема состоится во вторник, 6 июня, в 12:00 в "Реал Мадрид Сити" за участие президента клуба Флорентино Переса.

Добавим, что у "Реала" в этом сезоне запланирован еще один матч: сегодня, 4 июня, против "Атлетика" из Бильбао на "Сантьяго Бернабеу".