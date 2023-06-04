  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал официально объявил об уходе Бензема из клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал официально объявил об уходе Бензема из клуба

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Неожиданность, которая стала реальностью

Реал официально объявил об уходе Бензема из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Мадридский "Реал" на официальном сайте объявил об уходе нападающего Карима Бензема из клуба.

Как заявляют в своем обращении "сливочные", стороны договорились не продлевать контракт, который подходит к концу 30 июня 2023 года.

"Реал" Мадрид хочет выразить свою благодарность и приверженность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", - добавляет клуб.

Французский нападающий выступал за "сливочных" с 2009-го года. Тогда он перешел из "Лиона" за 35 миллионов евро.

За период в клубе он выиграл 25 титулов, что является рекордом для одного игрока в составе "Реала". В его активе: 5 побед в Лиге чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 победы в Ла Лиге, 3 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

Всего в составе "сливочных" он провел 647 матчей, что является пятым показателем в истории клуба после Рауля (741), Икера Касильяса (725), Мануэля Санчиса (691) и Серхио Рамоса (671). В его активе 353 гола в футболке мадридцев – впереди только Криштиану Роналду (450).

Отметим, что на данный момент Бензема является нынешним обладателем Золотого мяча, а также действующим капитаном "Реала".

Клуб отметил, что официальная церемония прощания "сливочных" с Каримом Бензема состоится во вторник, 6 июня, в 12:00 в "Реал Мадрид Сити" за участие президента клуба Флорентино Переса.

Добавим, что у "Реала" в этом сезоне запланирован еще один матч: сегодня, 4 июня, против "Атлетика" из Бильбао на "Сантьяго Бернабеу".

По теме
yellow-arrow
Фабрицио Романо подтвердил переход Асенсио в ПСЖ
yellow-arrow
Хави: С моим новым контрактом с Барселоной не будет никаких проблем
yellow-arrow
Кругленькая сумма. Реал заплатит Азару за преждевременный разрыв контракта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.06.2023 в 14:12
Хоть Каримка и шантажист и наркодилер, но нападающим он был классным, тут уж, шо да, то да. Удачи тебе, Перевязанный Палец. Мы, болельщики Барсы, не будем тебя называть предателем своего клуба, неблагодарной скотиной и продажным бербером, как это делали два года назад позорные мадри@асы в отношении Месси. Иди с миром, футболист.
Ответить
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
04.06.2023 в 14:10
Концовочку своєї кар'єри він видав мощну, але більшість часу був в тіні Роналду. І 14 років грати на топ рівні в топ клубі це звичайно досягнення. Стабільний нап без провалів.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.06.2023 в 14:03
Прощай Каримка. Нам без тебя будет очень хорошо!
Ответить
+1
0
Игорь84 (Киев)
04.06.2023 в 13:55
Расчистили дорогу для Кейна? Или для возвращения саги с Мбаппе? В любом случае, лето обещает стать интересным. И не удивлюсь, если сам Карим поедет осваивать Олд Траффорд.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
04.06.2023 в 14:14
Карим в Аль-Иттихад переходит, будет против Криштиану играть) А что касается Кейна, ну да, похоже на то. Есть конечно свои минусы, но в очередной раз повестись на уловки Мбаппе глупо. А Холанд уже тоже вряд ли куда-то перейдет.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
04.06.2023 в 13:50
Спасибо, Карим Зе Дрим, за величайшую игру. Лучший форвард, которого я видел в Мадриде за 23 года карьеры болельщика. Заслужил уйти на заработки. P.S. Неплохо так Флорентино разозлила победа Барселоны в Ла Лиге и 4-0 от Сити, даже Азара сплавили Теперь в новую эру с Беллингемом, возможно Кейном и Хаверцем.
Ответить
0
0
denis_m
04.06.2023 в 13:23
Легенда не тільки Реалу, а і всьго світового футболу.Браво!
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде