Осасуна - Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

За тур до завершения чемпионата и "Осасуна", и "Жирона" еще претендуют на выход в Лигу конференций. Положение памплонцев проще: побеждай и не оглядывайся на результаты конкурентов. У команды Виктора Цыганкова дела труднее: нужна только победа и надеяться, что "Атлетик" не победит в прощальном матче Карима Бензема против "Реала".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Испании 38-й тур

4 июня. Начало в 19:30

"Осасуна" - "Жирона"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол