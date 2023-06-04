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Осасуна - Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(2 голосов)

Осасуна - Жирона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Осасуна - Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

instagram.com/viktortsygankov

UA-Футбол
Новина українською

За тур до завершения чемпионата и "Осасуна", и "Жирона" еще претендуют на выход в Лигу конференций. Положение памплонцев проще: побеждай и не оглядывайся на результаты конкурентов. У команды Виктора Цыганкова дела труднее: нужна только победа и надеяться, что "Атлетик" не победит в прощальном матче Карима Бензема против "Реала".

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Чемпионат Испании 38-й тур
4 июня. Начало в 19:30
"Осасуна" - "Жирона"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Осасуна (Памплона) Жирона смотреть футбол онлайн
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