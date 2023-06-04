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Цыганков делает ассист в матче против Осасуны
3+6 суммарно в Ла Лиге
Фото: LaLiga.com
Сегодня в рамках Ла Лиги "Осасуна" принимала "Жирону". Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.
Украинец отдал ассист на гол своей команды на 75 минуте. Забил Ренье.
"Бело-красные" не смогли победить в матче. Встреча закончилась со счетом 2:1. Это был ключевой матч для "Жироны" в борьбе за еврокубковое место: в случае победы команда украинца претендовала на седьмую позицию в чемпионате и выход в Лигу Конференций.
В текущем сезоне вингер забил три мяча и отдал 6 ассистов за "Жирону".
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