Цыганков делает ассист в матче против Осасуны

Сегодня в рамках Ла Лиги "Осасуна" принимала "Жирону". Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.

Украинец отдал ассист на гол своей команды на 75 минуте. Забил Ренье.

"Бело-красные" не смогли победить в матче. Встреча закончилась со счетом 2:1. Это был ключевой матч для "Жироны" в борьбе за еврокубковое место: в случае победы команда украинца претендовала на седьмую позицию в чемпионате и выход в Лигу Конференций.

В текущем сезоне вингер забил три мяча и отдал 6 ассистов за "Жирону".